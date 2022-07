Lukašenko obvinil Západ z vojny na Ukrajine. Ten chcel podľa neho vyvolať konflikt s Ruskom

Západ chcel vyvolať konflikt s Ruskom a preto vyvolal vojnu na Ukrajine. Vo štvrtok to uviedol bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v rozhovore pre agentúru AFP, v ktorom vyzval na ukončenie konfliktu na Ukrajine.

„Vy (Západ) ste podnietili túto vojnu a pokračujete v nej. Ak by Rusko vás, členov NATO, nepredbehlo, zorganizovali by ste sa a zasadili by ste mu úder,“ povedal bieloruský prezident.

Ukrajinskí predstavitelia by mali „akceptovať Putinové požiadavky“

Lukašenko ďalej uviedol, že ukrajinskí predstavitelia môžu vojnu ukončiť tým, že si s Ruskom sadnú za rokovací stôl, akceptujú jeho požiadavky a „dohodnú sa, že ho nikdy nebudú ohrozovať“. „Všetko závisí od Ukrajiny. Zvláštnosťou je, že túto vojnu možno teraz ukončiť za prijateľnejších podmienok pre Ukrajinu,“ uviedol.

Podľa bieloruského prezidenta je potrebné ukončiť tento konflikt a predísť vypuknutiu jadrovej vojny. „Zastavme to a potom prídeme na to, ako ďalej žiť… Nemusí to zájsť k jadrovej vojne, nie je to potrebné,“ povedal.

Bielorusko ako blízky spojenec Moskvy, je jedinou európskou krajinou, ktorá podporila ruskú inváziu 24. februára. Umožnila tiež vstup ruských jednotiek na Ukrajinu cez svoje hranice a v prvých týždňoch invázie im poskytovalo aj logistickú podporu.

Okupanti sa pripravujú na „pripojenie“ juhu Ukrajiny k Rusku, tvrdí ukrajinská rozviedka

Ukrajinská rozviedka sa domnieva, že ruské vyhlásenie o „rozšírení geografických hraníc špeciálnej operácie“ má predstavovať základ pre plány na pripojenie okupovaných území na juhu Ukrajiny k Ruskej federácii. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na vyjadrenia predstaviteľa hlavného riaditeľstva ukrajinskej spravodajskej služby (GUR) Vadyma Skibického.

Podľa neho šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov urobil spomenuté vyhlásenie, aby pripravil medzinárodné spoločenstvo na presadzovanie politiky týkajúcej sa „ochrany rusky hovoriaceho obyvateľstva na Ukrajine“. Skibickyj dodal, že Rusi plánujú usporiadať takzvané „referendá“ alebo pripojiť okupované územia k Rusku, najmä Chersonskú a Zaporižžskú oblasť.

„Už vieme, že na okupovaných územiach vznikli volebné miestnosti, okupanti aktívne zostavujú zoznamy na uskutočnenie referenda. Na týchto územiach je humanitárna situácia veľmi zložitá, Rusi prísne kontrolujú našich občanov. Preto je veľmi ťažké niečo poradiť. Je však potrebné zachovať si bojovnosť. Hnutie odporu funguje a vidíte jeho výsledky,“ poznamenal Skibickyj.