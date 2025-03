Luisa z Ruže pre nevestu prehovorila o svojom ex. Zažila si skutočné peklo, z detailov sa vám zdvihne žalúdok

V šou Ruža pre nevestu sa pomaly odkrývajú nielen romantické sympatie, ale aj životné príbehy súťažiacich. Jednou z tých, ktorá prehovorila o svojej náročnej minulosti, je raperka Luisa. Otvorene sa zdôverila so zážitkami, ktoré by nechcela zažiť žiadna žena.

Luisa vyšla s pravdou von a porozprávala svojim súperkám v šou Ruža pre nevestu o jej poslednom vzťahu, ktorý bol všetko, len nie idylický. Z „bad boya“ sa vykľul muž so sklonom k násiliu a nelegálnym aktivitám, ktorý ju nakoniec dostal až do nebezpečných situácií.

Vedela som, do čoho idem, ale…

V šou sa vyjadrila, že jej ex mal ďaleko od bežnej práce a pohyboval sa vo svete nelegálnych kšeftov. „Vedela som, že je okolo toho veľa násilia, a že nemá problém s násilím, ale stále som bola taká, že „bad boy“ predsa,“ povedala úprimne. Vzťah rýchlo nabral nebezpečný smer, keď Luisa začala tušiť viac, než jej partner zniesol. „Keď som začala zisťovať, čo všetko robí, nepáčilo sa mu to a skončilo to fyzickým násilím. Vtedy sa náš vzťah skončil a odvtedy sme sa už nevideli.“

Obviňovala samu seba