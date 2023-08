Ľuďom je zle, keď vidia, ako sa priemyselne vyrába paštéta. Mnohí ju už potom radšej ani nekupujú

Niekedy je lepšie niektoré veci radšej nevidieť či nevedieť. Výroba potravín nie vždy prebieha tak pekne, ako si ich predstavujeme a samotný proces môže byť pre niekoho nechutný. Takéto pocity môže vytvárať aj výroba paštét.

Paštéty boli aj v minulosti (a stále sú) obľúbeným doplnkom k strave pri výletoch do prírody, na turistiku, alebo na chatu. Bežne si na nich ľudia pochutnávajú aj doma, lebo sú ľahko dostupné, chutné a zasýtia.

Čo obsahuje

Historicky má paštéta pôvod vo Francúzsku a v Belgicku. Je tvorená skôr tučnejším mäsom, vďaka ktorému má krémovejšiu konzistenciu, často sa do nej pridáva aj pečeň. Mäso sa rozmixuje najemno, následne sa doň pridávajú koreniny a soľ, prípadne aj aromatický alkohol, najmä pri tých exkluzívnejších paštétach. Mäso býva väčšinou bravčové, no používa sa tiež mäso z rôznej hydiny, napríklad kuracie, kačacie či husacie.

Zmes sa potom umiestňuje do foriem (prípadne konzerv) a tie sa uvaria pri stanovenej teplote a môžu sa podávať, zvyčajne s chlebom.

V našom regióne sú obľúbené najmä paštéty s pečeňou, ktorá im dodáva charakteristickú chuť a konzistenciu. Avšak mnohí výrobcovia, vzhľadom na cenu surovín, používajú okrem pečene, mäsa a ochucovadiel ešte bravčové kože, tuk, vodu či vývar a škrob. Samozrejme, presné zloženie sa líši od výrobcu či požiadaviek trhu, no môžeme v paštéte nájsť tiež množstvo tzv. éčok, ako sú glutaman sodný – na dochucovanie a dotvorenie chuti mäsa, a stabilizátory či konzervačné látky.

Výroba

Očistené mäso a pečeň, prípadne kože a slanina sa najprv jemne pomelú. Potom sa do zmesi pridávajú jednotlivé ingrediencie a zmes sa umiestni do kutrovacieho stroja, ktorý ju dôkladne premieša a zjemní. Po pridaní všetkých zložiek sa zmes umiestni do foriem a nechá sa uvariť.

Aj keď samotná výroba paštéty nemusí vyzerať najpríjemnejšie, výrobcovia musia spĺňať prísne hygienické normy, a keďže výsledný produkt prechádza tepelnou úpravou, tak sú prípadné patogény zabité.

Paštétu si ale môžete ľahko pripraviť aj doma. Stačí vám len niekoľko ingrediencií a môžete si na nej pochutnať, pričom viete presne, čo v nej máte.