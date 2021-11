Ľudia zbierali bankovky, ktoré sa na diaľnicu vysypali z obrneného vozidla. Influencerka celý incident natočila

Bankovky, ktoré sa vysypali z obrneného vozidla na diaľnicu v americkom štáte Kalifornia, spôsobili obrovský chaos a dočasne zastavili premávku.

K incidentu došlo v piatok ráno miestneho času v okrese San Diego, informovala v sobotu stanica BBC.

Video, ktoré nakrútila fitnesová influencerka Demi Bagbyová, zachytáva cestu a ľudí, ako zbierajú a radujú sa z jednodolárových a dvadsaťdolárových bankoviek. “Toto je tá najšialenejšia vec, akú som kedy videla,” hovorí Bagbyová vo videu.

Cash is scattered across a highway in San Diego after an armored vehicle was in a minor traffic incident on Friday morning:@DemiBagby pic.twitter.com/4PSNeh1gyH

— Alex Salvi (@alexsalvinews) November 19, 2021