Matku a dcéru uväznili na niekoľko mesiacov za drogy. Polícia si pomýlila zázvorový čaj s amfetamínom

Matku a dcéru uväznili v Austrálii na štyri mesiace po tom, čo si polícia pomýlila čaj s drogou.

Ako píše portál LAD Bible, Vun Pui ‘Connie’ Chong a jej dcéra San Yan Melanie Lim si nechali doviezť do krajiny 25 kg hnedého zázvorového čaju.

Vice uvádza, že plánovali predávať nápoj, pretože je to známy liek na menštruačné bolesti v ich domovskej Malajzii, čo by im umožnilo zisk okolo 90 AU$ (57,66 eura).

Ich plán sa však prerušil, keď ich balíčky čaju na letisku zadržali úradníci Austrálskych pohraničných síl (ABF), ktorí nesprávne identifikovali nápoj ako amfetamínovú drogu fenmetrazín.

Ťažko ozbrojení policajti potom v januári vtrhli do domu Chong a Lim v Sydney, aby dvojicu zatkli a obvinili z komerčného zásobovania drogami, čo je trestný čin, za ktorý hrozí maximálny trest doživotia za mrežami.

Two Malaysian Chinese women import brown ginger tea from Malaysia. Border force screen it and have suspicions it contains amphetamine. The women are arrested and sent to jail. The AFP questions the reliability of the test and sends for formal testing. 1/https://t.co/fAigjdQT9E

— Dr Andrew Huang 黄延祺 (@DrAndrewHuang) November 18, 2021