Ľudia sú šoku z toho, aké zvuky dokáže vydávať koala. Toto by ste od rozkošného zvieraťa nečakali

Koala je jedným zo symbolov Austrálie. Tento rozkošný medvedík, ktorý je v skutočnosti vačkovec, si svojím milým výzorom získal srdcia miliónov ľudí po celom svete. Aj preto mnohých ešte viac zasiahli nedávne zábery z Austrálie, keď pri požiari umieralo milióny zvierat, medzi nimi aj koaly.

Mnohí ste sa pravdepodobne nad tým ani nezamýšľali, no viacerých užívateľov sociálnych sietí momentálne šokujú zvuky, ktoré koaly vydajú. Z nejakého dôvodu totiž, ako píše IFL Science, predpokladali, že koala bude vydávať milé tiché či slabé zvuky. To si myslel aj užívateľ Twitteru, ktorý zdieľal video koaly, pôvodne uverejnené na sociálnej sieti Tik Tok.

I don’t know what I thought Koalas sounded like but this wasn’t it pic.twitter.com/gTNE4OJCI4

— 🇱🇨 (@Kinglrg_) January 27, 2020