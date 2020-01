Dobrovoľníci zachránili koalu z plameňov. Dali jej však priveľa vody a nechtiac ju utopili

Mnoho ľudí spojilo sily a neúnavne bojujú, aby zachránili nielen svoje domovy, ale aj zvieratá, ktoré pred plameňmi nemajú kam ujsť. Obrovské množstvo zvierat už zahynulo, medzi nimi aj koaly, ktoré sú symbolom Austrálie.

Arnie utrpel len drobné popáleniny

Ako informuje portál Daily Mail, do záchranných akcií sa zapája množstvo dobrovoľníkov, niektorí však neodborným zásahom môžu viac uškodiť ako pomôcť. Príkladom je záchrana koaly menom Arnie, ktorá po neodbornom zásahu zahynula. Koala bola zachránená z plameňov zúriacich v oblasti East Gippsland a akoby zázrakom utrpela len drobné popáleniny. Zahynula však krátko na to smrťou, ktorá si vyslúžila prívlastok „tichá tragédia“.

Dobrovoľníci totiž koale k ústam priložili fľašku s vodou a nechali ju, aby sa napila. Práve pred týmto činom varuje na Facebooku útulok Animalia Wildlife Shelter a ukazuje správny spôsob, ako ponúknuť vodu smädnému zvieraťu. Samozrejme, záchrancov Arnieho nikto neobviňuje, nemohli totiž vedieť, že vodou z plastovej fľaše koale ublížia.

Koaly potrebné tekutiny zvyčajne získavajú prežúvaním listov. Ak sa však následkom extrémneho sucha potrebujú napiť, zvyčajne sú tvárou dole a jazykom si do úst naberajú malé množstvá vody. Ak ponúknete koale vodu z fľašky, musí mať hlavu vyvrátenú dohora, následkom čoho prijme priveľa vody, tá sa môže dostať do pľúc a následky sú fatálne.

Neodborný zásah môže viac uškodiť, ako pomôcť

Presne to sa stalo aj Arniemu, aj keď ho dobrodinci zachránili z plameňov, koala sa utopila po tom, čo sa jej do pľúc dostala voda z ponúknutej fľašky. Odborníci z útulku Animalia Wildlife Shelter hovoria, že sa ľudí nesnažia odradiť od pomáhania utrápeným zvieratám, ak im však chcete dať vodu, nenalievajte im ju do úst priamo z fľašky. Ideálne je, ak vodu nalejete do misky, zviera opatrne zabalíte do deky a vezmete ho čo najrýchlejšie do najbližšieho útulku.

Ak práve nemáte poruke misku, použite čokoľvek, v čom sa udrží voda, ako napríklad pohár či helmu. Provizórnu nádobu môžete vytvoriť aj z vlastných dlaní, dôležité je, aby sa koala mohla napiť tak, ako je to pre ňu najprirodzenejšie a bez toho, aby jej hrozilo udusenie. Mnoho ľudí navyše zabúda na to, že koaly sú nočné stvorenia žijúce na stromoch. Ak teda uvidíte koalu ako počas dňa sedí na zemi, najlepšie, čo môžete urobiť, je zavolať odborníkov, ktorí sa dokážu o zviera patrične postarať.