Ľudia sú šokovaní: Na túto pesničku ste tancovali aj vy, prekvapí vás, čo v preklade znamená jej text

Ak vám pesnička privodí príjemné zimomriavky, možno príliš neuvažujete nad detailným významom textu. Mnohí napríklad netušia, čo v preklade znamená text populárnej piesne Macarena, ktorá prvýkrát ľudí roztancovala pred vyše 30 rokmi.

Trojka a nákupy

Ako píše Mail Online, mnoho ľudí sa zrejme na pesničku svojho detstva už nikdy nebude pozerať rovnako. Španielsky song Macarena, z dielne Los Del Río, prvýkrát zaznel v roku 1993. Odvtedy dokázal rozhýbať davy na všetkých školských diskotékach, večierkoch, ale dokonca aj na svadbách. Avšak tí, ktorí zistili, čo vlastne text piesne znamená, krútia hlavou a sú v šoku.

Najčastejšie hranou verziou Macareny je remix pôvodnej piesne, ktorú naspievali Antonio Romero Monge a Rafael Ruiz Perdigones z Los Del Río. Vytvorila ho skupina Bayside Boys a kolumbijsko-americká speváčka Carla Vanessa spieva slohy v angličtine. Málokto ale vie, že text piesne je dosť pikantný a nie je príliš vhodný pre maloleté publikum. Je o mladej žene, ktorá si užíva trojku s najlepšími kamarátmi jej partnera, kým on je preč.

Ľudia sú v šoku

Carla spieva, že svojho partnera Vitorina nechce a je naničhodný. Pýta sa, čo mala robiť, keď bol Vitorino mimo mesta a jeho kamaráti boli takí fajn. V pôvodnej verzii piesne bol dokonca Vitorino preč, lebo ho povolali do armády. V inej časti piesne zas žena sníva o nakupovaní moderných šiat. Rada by sa tiež presťahovala do New Yorku a zviedla nového priateľa.

Pochopiteľne, ľudia, ktorí až teraz prišli na to, čo text znamená, sú v šoku. Uznávajú, že na školské diskotéky sa táto pesnička jednoznačne nehodí. Viacerí sa pozastavujú nad tým, že ako deti tancovali na pesničku o nevere a o trojke.