Ľudia platili, aby sa z nich smiali. Siamské dvojičky predvádzali striptíz, živá zostala pripútaná k mŕtvej (video)

Počuli ste už o cirkusových predstaveniach, v ktorých nevystupovali zvieratá, ale ľudia? Konkrétne ľudia s rôznymi postihnutiami alebo jednoducho tí, ktorí sa podľa mienky širšej verejnosti vymykali normálu. V novom videu sme sa pozreli na smutný príbeh siamských dvojičiek Daisy a Violet Hiltonových, v ktorých živote by ste svetlý moment hľadali iba márne.

Osud sa s nimi už od narodenia nemaznal. Napriek tomu zostali spolu až do konca, z ktorého dnes už iba pri predstave naskakujú zimomriavky. Hneď po narodení putovali do rúk krutej Mary Hilton, ktorá mala s dievčatami svoje vlastné plány. Predávala ich v krčmách, kde ľudia platili za to, aby sa na nich mohli zabávať. Netrvalo dlho a absolvovali turné po niekoľkých krajinách. Napriek tomu, že týmto spôsobom zarábali množstvo peňazí, dievčatá z nich nikdy nedostali ani cent.

Keď sa konečne od svojej macochy osamostatnili, dúfali v šťastnejší život. Opak sa stal pravdou a smerovali do záhuby. Boli nútené uchýliť sa ku striptízu. Napokon, keď Daisy podľahla zúriacej chrípkovej pandémii, Violet strávila niekoľko dní pripútaná k sestrinej mŕtvole.