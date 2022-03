Vlaky duchov premávajú roky prázdne, ľudia netušia, že existujú. Vyrážajú vždy v rovnaký čas, dnu nenastúpite (video)

Vitajte pri ďalšej časti našej video série. Tentokrát sme sa pozreli na zvláštny fenomén, ktorý v Británii nie je ojedinelý. Iba málokto vie, že existujú. Vlaky duchov premávajú celé roky úplne prázdne, nie je známy ich presný počet a sú fascináciou pre lovcov staníc a vlakov duchov.

Nemajú nič spoločné s nadprirodzenými javmi. Určite ste už počuli o opustených mestách duchov, ktoré zostali úplne prázdne napríklad po katastrofickej udalosti alebo tu žije iba pár ľudí, pretože ostatných vyhnalo ich nehostinné prostredie.

Rovnako ako pri mestách duchov, vzniklo pomenovanie aj pre vlaky duchov. Spoločné majú to, že sú vyľudnené. Aj keď sa to môže zdať zvláštne, tieto vlaky niekedy jazdia aj celé desiatky rokov bez toho, aby prepravili akéhokoľvek cestujúceho. Pravidelne vyrážajú zo svojej stanice a buď do nich nie je možné nastúpiť alebo jednoducho nie je dôvod, prečo by ste to robili. To spôsobilo, že mnohé z nich pôsobia pre verejnosť ako „neviditeľné“.

Ako je to možné, vám vysvetlíme vo videu: