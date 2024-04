Ľudia, ktorí boli na Rodose počas minuloročných požiarov, môžu dostať až 500-eurové poukážky: Grécko odškodní túto skupinu

Minulý rok dovolenkárov na Rodose šokovali masívne požiare. Mnohých, medzi nimi aj Slovákov, museli evakuovať. Grécko chce ľudí, ktorí museli prerušiť svoju dovolenku, odškodniť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dovolenkári majú nárok na odškodné

Ako informuje The Guardian, deväť mesiacov po tom, ako Rodos pustošili požiare, Grécko spustilo proces odškodňovania tisícov turistov, ktorí museli z ostrova utiecť. Na základe rozhodnutia, ktoré grécki predstavitelia cestovného ruchu označujú za prvé na svete, bude mať od tohto týždňa nárok na odškodnenie až 25 000 dovolenkárov. „Program je spustený a funguje, ako sľúbil premiér. Bol to veľmi komplikovaný proces, v neposlednom rade aj preto, že sme prvá krajina na svete, ktorá to urobila,“ vyjadril sa tajomník gréckeho ministerstva cestovného ruchu Myron Flouris.

V rámci programu si ľudia, ktorí sa ubytovali v hoteloch evakuovaných v dôsledku júlových požiarov, budú môcť uplatniť poukážky v hodnote až do 500 eur na pokrytie nákladov za ubytovanie počas týždenného pobytu. Iniciatíva bude prebiehať v dvoch fázach, a to odteraz do 31. mája a od 1. októbra do 15. novembra. O poukážky prejavilo záujem už približne 5 000 dovolenkárov.

Nie všetci sú spokojní

„Každý, kto sa zdržiaval v oblastiach postihnutých požiarmi, má na odškodnenie nárok,“ povedal Yannis Papavasiliou, ktorý stojí na čele zväzu hotelierov na ostrove. Kompenzácia podľa jeho slov odráža sumu, ktorú klienti pôvodne zaplatili cestovným kanceláriám, a pohybuje sa od 300 do 500 eur. Týka sa to len hotelov, nie súkromného ubytovania typu Airbnb.

Niektorí dovolenkári v tom však majú trochu nejasno a iniciatívu považujú za chaotickú. Britská dovolenkárka, ktorá prejavila záujem o poukaz, sa napríklad nevie dopátrať k informáciám, v ktorých hoteloch sa bude môcť ubytovať a presne za akých podmienok. Ľudia rozumejú tomu, že Rodos chce opäť prilákať turistov, pre niektorých to ale bol príliš traumatizujúci zážitok na to, aby sa tam vrátili.