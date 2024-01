Ľudia hovoria, že táto vec pokazila seriál Berlin: „Je na h**no“, podotkol nahnevaný divák, iní tieto scény pretáčajú

Seriál Berlin z prostredia obrovského španielskeho hitu La casa de papel ovládol Netflix. Na Slovensku sa už od svojej premiéry drží na prvom mieste sledovanosti. A niet sa čomu čudovať, keďže mnohí naň netrpezlivo čakali. Už sme vás informovali, že niektorí nie sú spokojní s anglickým dabingom. Pri tejto výčitke však stačí, aby ste si ho zapli v pôvodnom znení. Je tu však aj ďalšia vec, ktorá sa divákom nepáči, no s tou sa veľa urobiť nedá.

Ľudia naprieč internetom vyčítajú seriálu Berlin, že je až príliš romantický, na úkor akcie, ktorú očakávali. „Berlin je do menšej miery kriminálnym trilerom, o to viac romantickou drámou,“ podotkol jeden z divákov na sociálnej sieti X. A mnohí neskrývali z tohto faktu sklamanie.

Anyone else found #BERLINnetflix super dull? Nothing new, the same characters, boring romantic storylines that made me skipped the series. The only highlight was seeing Najwa nimri as alicia and Itziar as Murillo. I love their chemistry. But other than that… felt pointless

