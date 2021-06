Ľudí najskôr prosil, aby mu pomohli nájsť nezvestnú manželku. Polícia zistila, že ju sám uškrtil a telo schoval

Skôr, ako sa to však podarilo zistiť, bolo po nej vyhlásené pátranie. Zdalo sa, že jej manžel Matheau Moore je zúfalý a je ochotný urobiť všetko pre to, aby nezvestnú Emily našiel. Prostredníctvom podcastu dokonca ľudí prosil, aby v pátraní pomohli.

Emily oslavovala 52. narodeniny

Matheau Moore sa 25. mája v roku 2020 obrátil na políciu, aby nahlásil svoju manželku Emily Noble ako nezvestnú. Rodina a priatelia Emily boli zdrvení, do pátrania sa zapojili desiatky ľudí. Každý robil, čo mohol, aby sa žena vrátila domov živá a zdravá. 16. septembra sa však napokon jej telo našlo v lese neďaleko jej domova, píše portál All That Is Interesting.

Jej telo bolo už vo vysokom štádiu rozkladu, Emily preto bola identifikovaná na základe zubárskych záznamov. Napriek rozkladu sa podarilo určiť príčinu smrti. Mala zlomený krk a boli viditeľné stopy po škrtení. Na prvý pohľad sa malo zdať, že Emily sa obesila a spáchala samovraždu. Vyšetrovateľom však bolo okamžite jasné, že toto samovražda nebola, ženu niekto zavraždil a jej telo uložil v lese tak, aby to ako samovražda pôsobilo.

Emily Noble a Matheau Moore sa zosobášili v roku 2018. V deň, keď sa vražda odohrala, bola dvojica vonku a oslavovala Emiline 52. narodeniny. Bezpečnostné kamery zachytili, ako manželia vošli do reštaurácie a následne si dopriali drinky v dvoch baroch. Kamery zaznamenali, že odišli okolo pol ôsmej večer. Pravdepodobne práve po odchode z posledného baru Matheau Emily zavraždil.

Podľa manžela sa nikdy neusmievala, no mala pekné telo

Samozrejme, ráno sa tváril ako ustarostený manžel a zavolal priateľom, aby sa opýtal, či Emily náhodou nevideli. V júni sa dokonca dohodol s tvorcami podcastu The Vanished Podcast, aby mu umožnili rozpovedať srdcervúci príbeh a požiadať ľudí o pomoc pri hľadaní nezvestnej manželky. Epizóda bola napokon odvysielaná v septembri. Tvorcov podcastu však čakal poriadny šok.

Človek by čakal, že bude Moore smútiť a bude zúfalý z toho, že jeho manželka zmizla už pred niekoľkými mesiacmi. Keď sa ho však počas rozhovoru opýtali, aká Emily bola, odpovedal, že sa nikdy nepostavila na váhu, no mala veľmi pekné ruky a nohy. Dodal, že bola veľmi chudá, avšak nie tak, ako keď niekto berie drogy. Tvrdil, že sa nikdy neusmievala.

Vraj sa pridala k Amišom alebo ju niekto uniesol

Moore si plietol aj čas, kedy vlastne Emily zmizla. Každý, kto manželský pár poznal, ihneď spozornel, vedeli, že tu niečo nesedí. Moore tvrdil, že si po oslave ľahli do postele, no uprostred noci musel ísť na toaletu. Aby manželku nezobudil, rozhodol sa zvyšok noci spať v hosťovskej izbe.

To, že manželka nie je doma, si údajne všimol až na ďalší deň o desiatej ráno. Ako píše portál ABC6, Moore sa bizarnými scenármi snažil obalamutiť aj susedov. Špekuloval, že sa jeho manželka možno pridala k Amišom alebo ju niekto uniesol. Medzičasom však polícia získala dostatok dôkazov, ktoré Moora usvedčili. Bol obvinený z napadnutia a z vraždy vlastnej manželky. Aj keď muž akékoľvek obvinenia odmieta, ostáva vo väzbe. Kaucia bola stanovená na 2,5 milióna dolárov.