Deťom robil návrhy, vyhľadával porno a prostitútky. Učiteľ prestal byť pedofilom, len čo mu vybrali nádor z hlavy

Môže sa stať, že aj po vážnom poranení mozgu sa človek zotaví bez akýchkoľvek následkov. Niekedy však stačí aj drobné poranenie na to, aby sa život človeka obrátil naruby. V tomto prípade nádor na mozgu spôsobil, že sa z celkom obyčajného muža stal pedofil.

Učiteľ chodil za prostitútkami a dával nevhodné návrhy deťom

Ešte v roku 2002 sa lekárom podarilo zdokumentovať mimoriadne bizarný prípad. U 40-ročného muža sa zrazu začali objavovať pedofilné sklony. Ako informuje portál New Scientist, mohol za to nádor o veľkosti vajíčka, ktorý rástol v mužovom mozgu. Nádor sa nachádzal v časti mozgu, ktorej sa hovorí orbitofrontálny kortex. Tá je zodpovedná za úsudok, sociálne správanie a za kontrolu impulzov

Ako v štúdii publikovanej prostredníctvom NIH informoval neurológ Russell Swerdlow, lekári mali dočinenia so zaujímavým problémom, a to s „neurológiou morálky“. V niektorých prípadoch sa môže stať, že nádor na mozgu nezapríčiní žiadne fyzické zdravotné problémy, lekári teda nemusia prísť na to, čo sa vlastne deje. Konkrétne v tejto časti mozgu môže dôjsť aj k veľmi rozsiahlym poškodeniam bez toho, aby si to lekári všimli.

Jeffrey Burnes, spoluautor štúdie upozornil, že to neznamená, že každý pedofil má nádor na mozgu. Správanie muža bolo pred objavením sa nádoru celkom normálne. U väčšiny pedofilov sa odchýlka v správaní objavuje už v mladom veku. Mužova situácia bola o to nešťastnejšia, že pôsobil ako učiteľ. Následkom toho, že mu nádor poškodil mozog, začal muž vyhľadávať detskú pornografiu a platiť za služby prostitútkam, čo nikdy predtým nerobil.

Vedel, že jeho správanie je nevhodné, no nedokázal prestať

Podľa lekárov si učiteľ uvedomoval, že jeho správanie je neprípustné, nedokázal s tým však prestať, slasť jednoducho vyhrávala. Čoskoro však jeho manželka zistila, že robil nevhodné návrhy malým deťom a muž dostal súdny príkaz vysťahovať sa z domu. Bol obvinený z obťažovania maloletých osôb a bola mu nariadená liečba. Sudca mu dal ultimátum, buď absolvuje špeciálny liečebný program alebo pôjde do väzenia. Muž súhlasil s liečbou, nedokázal sa však ovládnuť a bol z neho vylúčený po tom, čo niekoľkým ženám opäť dával neslušné návrhy.

Deň predtým, ako mal učiteľ nastúpiť na výkon trestu do väzenia, sa odviezol do nemocnice. Sťažoval sa na bolesť hlavy a na neovládateľné nutkanie znásilniť majiteľku bytu, v ktorom žil. Muž bol umiestnený na psychiatrické oddelenie, čoskoro sa však dostavili ďalšie ťažkosti, nedokázal udržať rovnováhu, nedokázal písať či prekresliť jednoduchý obrázok a keď sa pomočil, neprejavoval žiadne emócie. Až vtedy MRI vyšetrenie ukázalo, že muž má na mozgu veľký nádor, informoval portál The Independent.

Lekári mužovi nádor vybrali a po absolvovaní ďalšej liečby sa zdalo, že sa všetko dalo do poriadku a učiteľ sa mohol vrátiť domov. Netrvalo však dlho a muž znova začal zbierať pornografický materiál a trápili ho aj bolesti hlavy. Vyšetrenia ukázali, že nádor sa objavil znova. Keď ho lekári odstránili, symptómy opäť zmizli.