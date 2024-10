Liam Payne mal hovoriť o smrti aj mame svojej ex: Trápil sa pre rozchod s ňou. Neustále jej volal, že mu nie je dobre

Svet dnes šokovala informácia o smrti 31-ročného Liama Payna, bývalého člena skupiny One Direction. Spevák prišiel o život po páde z balkóna na treťom poschodí hotela v argentínskom Buenos Aires.

Okolo smrti celebrity sa okamžite začalo šíriť množstvo dohadov a teórií, niektoré viac, iné menej podložené. Jednou z najnovších informácií je, že Liam sa mal trápiť pre rozchod s Mayou Henry a pohrával sa so smrťou. Matke svojej bývalej snúbenice mal dokonca spomenúť, „že tu už dlho nebude,“ píše web news.com.au.

Problémy riešila právnou cestou

Svoju bývalú sa vraj neustále snažil kontaktovať. Tvrdil jej, že mu nie je dobre a pohrával sa so smrťou, prezradila Maya Henry na začiatku týždňa v podcaste The Internet is Dead. Problémy preto začala riešiť právnou cestou.

Spevák utrpel v dôsledku pádu veľmi vážne zranenia nezlučiteľné so životom, povedal pre miestnu televíziu šéf mestskej záchrannej služby a dodal, že nebola možnosť resuscitácie. Uviedol, že Payne spadol na dvor hotela, odmietol však odpovedať na ďalšie otázky vrátane toho, či spevák skočil, alebo spadol nešťastnou náhodou, píše AP.

Popová skupina One Direction, často skrátene označovaná ako 1D, vznikla v roku 2010 v britskej televíznej hudobnej súťaži The X Factor, v ktorej obsadila tretie miesto. Členmi anglicko-britskej skupiny boli Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan a Zayn Malik, ktorý skupinu opustil v roku 2015. V nasledujúcom roku skupina oznámila, že prerušuje svoju činnosti, ale nerozpadá sa. Všetci členovia vrátane Payna pokračovali v hudobnej kariére ako sólo speváci.