Letecká spoločnosť ponúka lety “nikam”. Ľudia za ne míňajú obrovské sumy, vypredali ich za 10 minút

Mnohí z nás však majú cestovanie takpovediac v krvi a možnosti spoznávať nové kultúry a krajiny nám jednoducho chýbajú. V aktuálnej situácii je však nutné prispôsobiť sa, čo si uvedomujú aj letecké spoločnosti. Jedna z nich sa preto rozhodla ponúkať lety nikam.

Let nikam sa vypredal v priebehu 10 minút

Ako informuje portál CNN, letecká spoločnosť Qantas sa rozhodla vyrovnať sa so stratou cestujúcich po svojom. Aj keď sa cestovanie v súčasnosti zredukovalo väčšinou len na nevyhnutné presuny, nevešajte hlavu. Najmä v prípade, ak vám chýbajú nielen nové destinácie, ale aj samotné cestovanie, napríklad v lietadle. Ten výhľad z vtáčej perspektívy je neraz na nezaplatenie, čo si uvedomuje aj letecká spoločnosť Qantas. Rozhodla sa preto cestujúcim sprostredkovať lety nikam.

Na svojej stránke letecká spoločnosť informuje, že aj keď sa môže zdať, že je tento nápad bláznivý, ľudí zaujal do takej miery, že sa letenky až do posledného miesta vypredali už v priebehu 10 minút od zverejnenia ponuky. Generálny riaditeľ Qantasu Alan Joyce sa vyjadril, že ide o jeden z najrýchlejšie vypredaných letov v dejinách leteckej spoločnosti. Zdá sa teda, že ľuďom cestovanie naozaj chýba.

Lietadlo, v ktorom sa pasažieri povezú 7 hodín, vzlietne z austrálskeho Queenslandu, z okna budú môcť pasažieri vidieť aj Gold Coast či Nový Južný Wales. Z vtáčej perspektívy bude možné vidieť aj viacero turistických atrakcií, vrátane prístavu v Sydney či Veľkej koralovej bariéry. Nad Uluru a nad plážou Bondi lietadlo preletí o niečo nižšie, aby si cestujúci mohli výhľad viac vychutnať.

Letecká spoločnosť ponúkla 134 lístkov

O zábave bude postarané aj na palube lietadla, letu by sa údajne mali zúčastniť aj celebritní hostia. Poletí sa v lietadle Qantas Boeing 787 Dreamliner, ktoré zvyčajne vykonáva dlhé, medzikontinentálne lety, na vyhliadkový let je však ako stvorené, a to najmä vďaka pomerne veľkým oknám.

Lietadlo odlieta z letiska Sydney Domestic Airport 10. októbra a do austrálskej metropoly opäť priletí o niekoľko hodín neskôr. Letecká spoločnosť ponúkla celkovo 134 lístkov, pričom cena jedného sa v závislosti od triedy pohybovala v prepočte od 484 Eur až po 2 331 eur.

Letecká spoločnosť zároveň vzhľadom na mimoriadny úspech zvažuje, že takýchto letov sa v budúcnosti uskutoční viac. Qantas však nie je prvou leteckou spoločnosťou, ktorá s týmto nápadom prišla. Lety nikam organizuje aj taiwanská spoločnosť EVA Air, krátky let nikam zorganizovala v auguste aj japonská spoločnosť All Nipon Airways.