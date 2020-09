Dominika a Adam cestujú autom po Slovensku: Vlastnoručne si zariadili hotel na kolesách, z ciest píšu itineráre

Slovensko sa môže pochváliť množstvom mladých a inšpiratívnych cestovateľov, ktorí spoznávajú nie iba kúty za našimi hranicami, ale predovšetkým svoju rodnú krajinu. V prípade tejto dvojice navyše platí, že sa popri svojich cestách snažia žiť čo najviac minimalisticky, ekologicky a pomáhať napríklad zberom odpadu, ku ktorému pomocou sociálnych sietí nabádajú aj svojich sledovateľov.

Majú iba 21 rokov, no na svoje cesty sa vydávajú s jasnou predstavou o tom, ako a prečo. Za projektom Autom po Slovensku stojí Dominika a Adam, mladý pár z východného Slovenska, ktorý zlákalo cestovanie autom a iba s minimom vecí potrebných k prežitiu. O to intenzívnejšie sa môžu venovať miestam, ktoré navštevujú alebo zážitkom, či novým ľuďom, ktorých na svojich cestách stretávajú. Svoje trasy podrobne dokumentujú a prinášajú tipy cestovateľom na zaujímavé miesta v podobe kompletných itinerárov.

Auto, ktorým cestujú, sa stalo ich hotelom na kolesách, nasťahovali si do neho všetko potrebné a posteľ vymenili za spacáky. Vlastnoručne si takýmto spôsobom zariadili “obytnú” dodávku, ktorá sa stala pri ich cestovaní užitočným pomocníkom. Ak vás láka tento alternatívny spôsob cestovania, Dominika nám v rozhovore prezradila oveľa viac.

Ako vznikol nápad prerobiť si auto na „obytné“?

Tento náš príbeh začal jednou nevinnou nocou v obyčajnom 9-miestnom aute. Adam chodieval kempovať odmalička, takže nejaký príbor, karimatky a spacáky sme doma už mali. Začali sme potom postupne dokupovať veci, ktoré nám chýbali k pohodliu. Väčšinu novej výbavy nám vymyslel a na mieru vyrobil Adam. Namiesto nádrže s vodou, ktorá býva v karavanoch, sme napríklad použili bandasku, na ktorej sme dorobili kohútik a lavór pod ňu použili ako provizórne umývadlo.

Kúpili sme autosprchu, neskôr aj záves. Nosili sme so sebou rozkladací stôl, stoličky, chladničku, dvojplatničku, gril. Na noc sme si kvôli súkromiu zatienili všetky okná. Keď sme sa s autom vybrali na dovolenku na viac dní, už sme v ňom mali v podstate všetko, čo sme k plnohodnotnému životu potrebovali. Priamo do auta sme však pri týchto premenách nikdy nezasahovali. Všetky veci vieme kedykoľvek vybrať a je z neho zasa obyčajné 9-miestne auto.

Kedy a kam viedla vaša prvá cesta?

Prvýkrát sme boli v apríli 2019 cez veľkonočné prázdniny na dvojdňovom výlete na Liptove. Pozreli sme si ZOO, prespali v aute pri Liptovskej Mare a na druhé ráno splavili kanál v Liptovskom Mikuláši.

Čo sa vám najviac páči na takomto spôsobe cestovania?

Voľnosť a sloboda. Náš hotel na kolesách nepozná slová ako check-in alebo check-out. Nemusíme si nastavovať budíky na odjazd vlaku alebo lietadla. Nie sme viazaní na jedno konkrétne miesto a môžeme ísť tam, kam nás to ťahá alebo kam nás počasie pošle. Často si naše zastávky vyberáme večer vopred, v dané ráno alebo až priamo za jazdy – a to podľa našej chuti a nálady.

Sme stále na čerstvom vzduchu. Spíme na miestach, ktoré nepoznajú mestský smog a na jasnej nočnej oblohe pozorujeme súhvezdia a padajúce hviezdy. Stále niečo nové zažijeme a v neposlednom rade aj spoznáme nových ľudí, ktorí sú nám podobní.

Aký najdlhší čas ste strávili na cestách v aute?

Zvyčajne sme na cestách tak dlho, ako nás aktuálne práca, štúdium a peňaženka pustia. Doposiaľ to bol náš 10-dňový roadtrip (a zároveň dovolenka) v lete 2019. Po celý čas sme kempovali nadivoko, spali len v aute, sami sa starali o stravu, sprchovali sa vonku. Tento september máme naplánovaný o čosi dlhší, 12-dňový výlet. Novým challengom pre nás ale je, že sme kvôli úspornosti vymenili veľké, pôvodne 9-miestne auto, za malú mestskú fabiu. Väčšinu výbavy sme len preložili z auta do auta. Sme veľmi zvedaví, ako sa s tým popasujeme! Môžete nás sledovať na Instagrame a postupne určite pribudnú aj články na blog.

Aké miesta ste autom po Slovensku už navštívili?

Ak sa nás niekto opýta takúto otázku, vždy nám v mysli ako prvé napadne, že sme ešte dokopy nič nevideli. Hoci číslo miest, ktoré sme už spolu navštívili, sa dá počítať na desiatky a pomaly sa s istotou blíži ku stovke, Slovensko nás dokáže prekvapiť každým dňom novými krásami, ktoré ukrýva. Počas roka cestujeme najmä po východnom Slovensku, keďže sme z Košíc. A veru nie je pravdou, že na východe nič nie je! Máme tu napríklad dychberúce národné parky.

V Slovenskom Krase sme navštívili Hrhovský vodopád, rybníky a Zádielsku tiesňavu. V Slovenskom Raji zase Tomášovský výhľad, Palcmanskú Mašu a splavili sme prielom Hornádu. Do Pieninského národného parku sa vraciame pravidelne niekoľkokrát do roka, a to najmä na splav Dunajca na raftoch. Z vodných nádrží sme sa už osviežili v Domaši a Zemplínskej Šírave. Ružínsku priehradu veľmi radi navštevujeme opäť za účelom vodnej turistiky alebo zberu odpadu. Milujeme miesta obklopené materskou prírodou! V Tatrách sme navštívili Tatranský ľadový dóm na Hrebienku a Popradské pleso. Zo stredného Slovenska si naše srdce získal Liptov a jeho nádherné územie pod Tatrami.

Určite odporúčame skanzen Pribylinu, Lučanský vodopád, Kaďu v Liptovskom Jáne a večer stráviť pri Liptovskej Mare s oblohou posiatou hviezdami a odrazom mesiaca na vodnej hladine. Navštívili sme aj Súľovskú zrakovú pyramídu (ktorá, žiaľ, už aktuálne nestojí), prešli hrebeň Sokolie v Národnom parku Malá Fatra, navštívili Terchovú, lom Šútovo, Banskú Štiavnicu a sysliu lúku v Národnom parku Muránska planina. Na západné Slovensko sme ešte zavítať nestihli, ale plánujeme to napraviť teraz počas septembra.

Myslíte, že je na Slovensku veľa možností pre cestovateľov v autách alebo karavanoch?

Je to ešte len rok, čo takto cestujeme autom a vyhľadávame zväčša miesta, kde máme súkromie. Pri hľadaní spotu na kempovanie nahliadneme do aplikácie Park4night a stále sa čosi nájde. Počuli sme už aj o projekte Bezkempu, no osobne ho ešte nevyskúšali. Myslíme si, že na Slovensku máme dostatok kempingov a autokempingov.

O ich úrovni by sa ale dalo diskutovať. Zatiaľ, čo niektoré sú skvele vybavené a ponúkajú aj práčovňu, ohniská a stoly s lavičkami, boli sme už aj v takom kempe, kde sa nenašlo ani len mydlo na ruky, nie to ešte utierky alebo sušič. A navyše, sociálne zariadenia o polnoci zamkli. Ak to na vás prišlo v noci, darmo ste sa mohli dobíjať.

Na vašom blogu Autom po Slovensku prinášate aj mapky s itinerármi na vaše navštívené miesta. Ktorú z vašich vyskúšaných trás by ste nám najviac odporučili?

Trasami na našich mapkách sa môžu, veríme, inšpirovať ľudia z celého Slovenska (a vlastne, nie len zo Slovenska). Nám sa veľmi páčila trasa Košice – Lačňov, jaskyňa Zlá Diera – rekreačné stredisko Zahurawood – Pieniny a cestou späť do Košíc a ešte Thermal Park Vrbov. Na tejto ceste vhodnej na víkendový pestrý výlet boli pre nás takmer všetky zastávky nové a zaujímavé. Niekto sa môže inšpirovať dovolenkou na Liptove a navštíviť miesta po našej trase ako Pribylina – Liptovský Mikuláš – Liptovský Ján – Liptovská Mara – Lúčky.

Okrem cestovania sa na vašom Instagrame venujete aj téme zberu odpadu. Vnímate, že aj vďaka osvete pomocou sociálnych sietí sa ľudia venujú zberu odpadu v prírode?

Každý jeden z nás, kto niečo robí verejne, určite ovplyvňuje ľudí, ktorí ho sledujú. Ich pohľady, postoje, názory a aj správanie. Na príspevky z akcií, na ktorých sme pomáhali zbierať odpad v prírode sme zaznamenali množstvo pozitívnych reakcií a dokonca sa našli ľudia, ktorí sa vďaka našim príspevkom a výzvam k zberom pridali. Okrem zberu odpadu sa snažíme používať eko produkty a produkty šetrné k prírode, ktoré na Instagrame taktiež zdieľame s naším publikom.

Chceli by ste takýmto spôsobom cestovania navštíviť aj nejaké miesta v zahraničí?

Rozhodne áno. Už minulé leto sme sa rozprávali o tom, že by sme tento rok mohli vyskúšať precestovať autom nejakú prímorskú krajinu. Kempovanie pri plážach musí byť nádherné. No človek mieni, život mení. Vzhľadom na okolnosti sme sa rozhodli odložiť to na nejaké ďalšie roky a zbytočne neriskovať – veď more nám nikam neujde.

Pre viac zaujímavých fotografií z ciest alebo itinerárov či tipov na výlety po Slovensku navštívte stránku Autom po Slovensku alebo ich profil na Instagrame a nechajte sa inšpirovať týmito mladými slovenskými cestovateľmi, ktorí počas svojich dobrodružstiev nezabúdajú ani na prírodu a všímajú si svoje okolie.