Leonardo DiCaprio posiela ľuďom tvrdý odkaz. Ak nezačneme konať, do 10 rokov skončíme ako vo filme Don’t Look Up

Leonardo DiCaprio odkázal verejnosti dôrazné varovanie. Podľa herca a aktivistu musia ľudia okamžite konať, aby zmiernili potenciálne ničivé účinky, ktoré môžu priniesť klimatické zmeny na našu planétu.

V rozhovore pre kanál YouTube Netflix Channel Club DiCaprio spájal klimatickú krízu s témou svojho najnovšieho filmu Don’t Look Up, ktorý vyšiel presne 24. decembra 2021, uvádza LADbible.

Vo varovaní odkazuje na posolstvo filmu

Upozornenie: Nasledujúce riadky môžu obsahovať spoilery k filmu Don’t Look Up

DiCaprio sa jasne spolieha na základné posolstvo filmu, ktoré uviedol spolu s režisérom snímky, Adamom McKayom. Film je o obrovskej kométe, ktorá má zničiť celú planétu Zem, pričom DiCaprio hrá spolu s Jennifer Lawrence astronómov, ktorí sa snažia varovať ignorantov a zdanlivo nezainteresované obyvateľstvo pred hrozbou.

McKay napísal film so zámerom, aby hroziaca hrozba kométy odzrkadľovala hrozbu, ktorú globálne otepľovanie predstavuje pre ľudstvo v reálnom živote. „Ak by som mal v skratke opísať Don’t Look Up, bola by to ‚analógia modernej kultúry a našej neschopnosti počuť a ​​počúvať vedeckú pravdu,” uviedol trojnásobný držiteľ Zlatého glóbusu, Leonardo DiCaprio.

„Často som počas svojej kariéry hľadal film, ktorý mal environmentálny podtón. Ale podobne ako vlna správ o klimatických zmenách, veľa ľudí ich nechce počuť – a natočiť o tom film je ešte náročnejšia úloha. Adam, ktorý je neuveriteľne otvoreným človekom v súvislosti s klimatickou krízou, skutočne chcel nakrútiť film, ktorý by do toho, čo sa zdá byť skľučujúcim problémom, vniesol prvok čiernej komédie,” pokračoval DiCaprio.

Ľudia podľa DiCapria počúvajú, no nerobia opatrenia

DiCaprio varoval, že ak ľudia nebudú konať v boji proti klimatickým zmenám na mikroúrovni, potom druhy problémov, ktorým čelia postavy vo filme, budú v reálnom svete len narastať. „Naozaj mi to pripomenulo, aké to je pre klimatických vedcov. Existuje niekoľko tvrdých právd, ktorým musia tieto postavy čeliť, podobne ako my ako druh na Zemi.“

„Veľa z týchto vecí sa pomaly stáva nezvratnými a na tento prechod máme obmedzené obdobie desiatich rokov. Ak nehlasujeme za lídrov alebo nepodporujeme všetko, čo súvisí so zmierňovaním klimatických zmien, budeme mať osud veľmi podobný týmto postavám,” dodáva známy herec.

„Vidíme dôsledky toho, čo nám vedci hovorili za posledných niekoľko desaťročí, a takmer sa to deje s presným rokom a dátumom. Nie je to tak, že by sme nepočúvali. Len nerobíme potrebné opatrenia.”

DiCaprio ďalej opisuje klimatickú krízu ako „najdôležitejší problém, ktorému kedy ľudstvo čelilo v histórii civilizácie“. Určite to objasňuje, ako vášnivo sa herec cíti v tejto téme a ako zúfalo túži, aby ľudstvo ujasnilo svoje priority.