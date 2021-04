Lengvarský: Nechceme ľudí obťažovať častým antigénovým testovaním. Musí sa zvýšiť percento zaočkovanosti

Tlačovej konferencie sa zúčastnili aj Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja. Po brífingu sa tím presunul do Denného stacionára Comitas na ulici Ludvika van Beethovena 20 v Trnave, kde zaočkovali tých najstarších.

Prvá župná mobilná očkovacia jednotka

Mobilná očkovacia jednotka Trnavského samosprávneho kraja dnes zaočkovala prvé desiatky ľudí. Prvú vakcínu Pfizer od mobilného tímu dostala doma obvodná lekárka z obce pri Trnave, ktorá mala mimoriadne ťažký priebeh ochorenia COVID-19 a v dôsledku tohto je aktuálne imobilná. Ďalšími zaočkovanými boli klienti zariadenia sociálnych služieb Comitas v Trnave.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pri tejto príležitosti na tlačovej besede v Trnave informoval, že po Trnavskom samosprávnom kraji začnú v najbližších dňoch s očkovaním mobilné tímy aj v Banskobystrickom, Prešovskom a Trenčianskom kraji.

Ak sa postupne zvýši počet týchto tímov, v budúcnosti by podľa Lengvarského mohli zabezpečovať hromadné očkovanie napríklad v marginalizovaných rómskych komunitách. Ministerstvo momentálne hľadá spôsob, ako by krajom náklady na mobilné očkovanie kompenzoval.

Výjazdové očkovanie doteraz zabezpečovali len tímy z nemocníc, aj to len v zariadeniach sociálnych služieb. „Župná mobilná jednotka chce pomôcť rýchlejšie zaočkovať klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb, imobilných ľudí a ľudí nad 70 rokov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. V Trnavskom kraji by podľa neho malo pôsobiť päť až desať mobilných očkovacích tímov, očkovať budú vakcínou od Pfizer/BioNTech.

Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja na tlačovom brífingu pred novinármi tiež povedal: „Som presvedčený že takto sa podarí vysporiadať s hlavným zámerom a to je zvýšenie percenta zaočkovanosti medzi tými najohrozenejšími z nás.”

Prioritou je doočkovať staršie vekové kategórie

Prioritou je podľa Vladimíra Lengvarského doočkovať vyššie vekové kategórie, čomu má pomôcť aj masívnejšia kampaň. K najdôveryhodnejšej vakcíne na Slovensku, ktorou by sa proti koronavírusu podľa februárového prieskumu agentúry Focus dala zaočkovať viac ako polovica ľudí, je značne obmedzený prístup. K Pfizeru sa totiž aktuálne dostanú len ľudia, ktorí majú viac ako 60 rokov.

Pre nižšie vekové kategórie s dolným obmedzením na hranici 40 rokov je zatiaľ vyčlenená AstraZeneca. Jej dôveryhodnosť je však otrasená po prípadoch krvných zrazenín, ktoré sú s ňou spájané. A to aj napriek tomu, že oficiálne slovenské aj európske inštitúcie tvrdia, že je stále väčším prínosom ako rizikom a výskyt trombov je len veľmi výnimočný.

Vo veľkokapacitných očkovacích centrách zriaďovaných krajmi, ktoré fungujú len počas víkendov, podávajú práve látku od AstraZenecy. A žiadnu inú. To sa však má podľa slov ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského čoskoro zmeniť, píše HNonline.

Nová testovacia stratégia

Počas brífingu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský okrem iného povedal, že sa pripravuje nová testovacia stratégia. „Nová testovacia stratégia sa pripravuje najmä pre školy, veľké podniky a tam kde sa ľudia zhromažďujú. Chceme docieliť, aby sme ľudí neobťažovali častým antigénovým testovaním.”

Princíp je v tom že ľudia nebudú musieť chodiť toľko na testovanie. Budú zohľadňovať tých, ktorí sú zaočkovaní, aj tých, ktorí prekonali Covid-19. Vyjadril sa aj k postupnému uvoľňovaniu opatrení a povedal, že spoločnou črtou aj naďalej ostáva vnútri respirátor, vonku rúško.

Občania by sa mali stále správať zodpovedne, a to aj napriek tomu, že štatistiky počtu nakazených a úmrtí sú zatiaľ nádejné. Treba dodržiavať to čo je doteraz, hygienu odstupy, vyvarovať sa hromadných aktivít, vonku nosiť rúško a vnútri respirátor.

Podľa jeho slov sa uvoľňovať bude pomaly a postupne. „Nechceme urobiť chyby iných krajín, ktoré príliš rýchlo uvoľnili a potom sa im zhoršila epidemiologická situácia.”