SaS: „Nepodporíme opatrenia, ktoré v sebe budú skrývať plošné testovanie.” Malo by sa preniesť najmä do ohnísk a škôl

Strana SaS už nepodporí opatrenia, ktoré v sebe budú skrývať pokračovanie plošného testovania. Testovacia stratégia by mala byť nastavená lepšie a zameraná by mala byť na ohniská, zamestnávateľov či školy. Súčasný COVID automat nie je potrebné sprísňovať. V piatok to uviedla poslankyňa parlamentu Jana Bittó Cigániková, predsedníčka parlamentného výboru pre zdravotníctvo.

Podľa Bittó Cigánikovej by sa mal dôraz klásť na samotestovanie a zjednodušenie COVID automatu. Pri uvoľňovaní opatrení by napríklad parameter počtu hospitalizovaných mal podľa poslankyne hrať úlohu len v čiernej fáze. Pri lepších farbách to podľa nej brzdí prechod k miernejším opatreniam. „Sme tiež za to, aby sa zrušila povinnosť negatívneho testu na cestu do práce alebo do prírody a pre tých, ktorí sú zaočkovaní. Tiež sme za spustenie e-karantény či štátnej karantény, aby sa mohli otvoriť aj hranice,” vymenovala Bittó Cigániková.

Namiesto núdzového stavu súbor opatrení

Strana navrhuje, aby sa namiesto núdzového stavu prijal súbor opatrení tak, aby už vyhlásený byť nemusel. Podľa poslanca parlamentu Ondreja Dostála je potrebné prijať odškodňovací protipademický zákon, aby sa mohli realizovať niektoré opatrenia, ktoré sú naviazané iba na núdzový stav. „Podpora predlžovania núdzového stavu medzi poslancami klesá, ale stále nemáme pripravenú legislatívu, aby sme mohli fungovať aj mimo núdzového stavu. Bez zmeny nebudeme napríklad môcť realizovať niektoré opatrenia hospodárskej mobilizácie,” dodal Dostál.

Koaličná strana Sloboda a Solidarita navrhuje prijatie Národnej stratégie testovania. Podľa predsedníčky Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jany Bittó Cigánikovej by sme sa mali zamerať na testovanie v ohniskách, na školách, u zamestnávateľov a rozbehnúť by sa malo aj samotestovanie. „Nepodporíme riešenia, ktoré budú obsahovať plošné testovanie, testovacia stratégia musí byť navrhnutá lepšie,” skonštatovala na piatkovej tlačovej besede Bittó Cigániková.

Sú za opätovné zavedenie e-karantény

Test by podľa liberálov nemali ľudia potrebovať pri ceste do práce, pri pobyte v prírode, ani po očkovaní alebo v prípade, že majú protilátky. Zároveň navrhujú, aby sa posilnilo sekvenovanie, aby sa zvýšili kapacity trasovania a aby sa zaviedla e-karantena a zároveň aj štátna, v prípade potreby i hotelová karanténa. Zmeny by uvítali aj v oblasti očkovania. Rozbehnúť by sa podľa SaS mala kampaň, chceli by znížiť vekový limit na registráciu a zároveň by mali mať ľudia možnosť vakcínu si vybrať.

Liberáli taktiež navrhujú viaceré zmeny v COVID automate. „Nemyslíme si, že je potrebné ho sprísňovať alebo uvoľňovať, ale skôr zjednodušiť, aby sa v nom ľudia vyzvali,” zhrnula Bittó Cigániková. Uvoľňovanie by podľa nej malo prebiehať po siedmich dňoch od prehodnotenia jednotlivých ukazovateľov avšak za predpokladu, že parametre sa budú vyvíjať priaznivo už dve merania po sebe. Sledovanie hospitalizácií by bolo nutné iba v horších fázach. Podľa návrhov SaS by sa v treťom stupni varovania mohli otvoriť exteriérové aktivity, ako napríklad terasy. Za nevyhnutné však v aktuálnej situácii považujú prijatie odškodňovacieho a protipandemického zákona, ako aj novelu zákona o hospodárskej mobilizácii.

Predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo zopakovala, že strana SaS stojí za vedeckými autoritami, aj za Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a jeho riaditeľkou. Je podľa nej nevyhnutné, aby tento úrad pracoval nestranne. „Aj preto odsudzujeme akýkoľvek politický nátlak,” uzavrela.