Chcel vyliečiť zápchu, a tak si napchal úhora do konečníka. Ten sa prehrýzol až do brucha a muž takmer zomrel

Po pokuse vyliečiť si zápchu vložením živého úhora do konečníka, muž z čínskeho mesta Xinghua takmer prišiel o svoj život. Veriť tradičnej ľudovej medicíne sa v tomto prípade zjavne neoplatilo.

Vyskúšal tradičnú medicínu

Muž začal pociťovať zápchu a vyhýbal sa obvyklým medicínskym postupom ako s ňou bojovať. Obrátil sa preto na ľudové liečiteľstvo, uvádza portál IFL Science. Aj na Slovensku existujú ľudové recepty na zápchu, napríklad konzumácia sušených sliviek. Muž z Číny sa však rozhodol vyskúšať ich tradičnú medicínu a to asi tú najextrémnejšiu.

Asi 20 centimetrového živého úhora si napchal do konečníka. Úbohé zviera v mužovom tráviacom trakte začalo postupovať hrubým črevom, na jednom mieste prehrýzol stenu a dostal sa až do brušnej dutiny.

Lekári museli ihneď konať

Podľa agentúry Global Times muž pociťoval veľké bolesti, ale stále nechcel ísť k lekárovi. Po celom dni v bolestiach sa však podvolil a vyhľadal lekársku pomoc v miestnej nemocnici.

Keď im povedal, čo spravil, lekári okamžite muža odviedli na operačný stôl s cieľom úhora vybrať. To sa napokon podarilo a úhor bol dokonca nažive. Mužovi potom oznámili, že ak by do nemocnice neprišiel, pravdepodobne by zomrel na infekciu spôsobenú úhorom a prederaveným črevom. Dostal takisto odporúčanie, aby zápchu riešil radšej kvapkami na to určenými.

Zďaleka to nie je jediný prípad

Aj keď to znie mimoriadne bizarne, nie je to zďaleka jediný takýto prípad. V roku 2017, takisto v snahe o zmiernenie zápchy, vytiahli z brucha iného muža až 50-centimetrového úhora. Aj minulý rok sa stalo niečo podobné a 50-ročný muž takisto musel vyhľadať ošetrenie, lebo sa mu úhor dostal do brucha a tam spôsobil rozsiahlu infekciu.

V každom z týchto prípadov, keď úhor prehryzie stenu čreva, nastáva veľmi veľký problém a ohrozenie života človeka (ako aj úhora). Muži sa tak poučili a prípadnú budúcu zápchu už nebudú riešiť pomocou vodných živočíchov, ktoré v snahe zachrániť si život a dostať sa z nepríjemného prostredia rozhryzú črevo mysliac si, že sa dostanú na slobodu.