Len 33,05 € zaplatila za potraviny na celý týždeň: Slovenka ukazuje, ako nakupovať za málo peňazí a mať chutne navarené

Ak tiež dokážete donekonečna scrollovať na TikToku, možno na vás už vyskočili uchu aj oku lahodiace videá istej Agát. Tisícky ľudí priam hltajú inšpiratívne zábery tejto Slovenky. Je známa napríklad svojou sériou nedeľnajších videí so svojou prípravou jedla na týždeň. Jej kysnuté cesto jej mnohí môžeme závidieť, a takisto aj disciplínu a systém, ktorý vo svojom varení má. Pred niekoľkými dňami zverejnila video, v ktorom ukázala, ako ju týždenný nákup pre trojčlennú rodinu stál len niečo cez 30 eur, čo v dnešnej náročnej dobe môže znieť priam nemožne.

„Toto je sobotný nákup s Agát. Ja som Agát a tento týždeň som nakúpila potraviny za 33 eur aj 5 centov. Poďte sa pozrieť, čo všetko to bolo,“ začala Agát svoje video, ktoré zdieľala na YouTube, kde vystupuje pod prezývkou „Agattovie“.

Neobmedzuje sa, len má systém

Za túto sumu si domov doniesla 10 kilogramov múky v akcii, zaplatila za ňu 4,20 eura. Ďalej kúpila kuracie stehenné štvrte, pri ktorých vysvetlila, že je to jeden z najlacnejších kusov mäsa, aký si viete kúpiť a ona ho veľmi obľubuje, za tri kusy zaplatila 2,27 eura. V nákupnom košíku Agát nechýbali ani tri balenia údeného tofu za 2,35 eura. Použije ich do granatiera, ktorému takto zlepší jeho výživné hodnoty o prospešné bielkoviny.

Kilový balíček mrkvy ju vyšiel na 65 centov, sladká paprika 1,69 eura, vzala aj tri litre mlieka a pripraví z neho jogurt a kefír. Ďalej kúpila ryžu, kukuricu, horčicu či vajcia. Dohromady ju týždenný nákup stál 33,05 eura.

Agát vo videu zopakovala aj svoju radu na šetrenie, a to snažiť sa chodiť do obchodu len raz týždenne, pretože ak ho navštívite viackrát, tak kúpite aj to, bez čoho by ste prežili. No ona sama priznala, že toto pravidlo uplynulý týždeň porušila po tom, ako im v domácnosti došiel toaletný papier a z rodinného rozpočtu im ubudlo približne 6 eur. No dodala, že by bez problémov zvládli aj bez tohto dodatočného nákupu.

Keďže sa snaží byť transparentná, na záver videa s týždenným nákupom dodala, že budúci týždeň dá svojim sledovateľom vedieť, či si potrebovali ešte niečo dokúpiť, alebo toto bolo naozaj všetko.

Týždenný nákup pre štvorčlennú rodinu za 25 eur

Pod videom Agát, ktoré zdieľala na TikToku, sa objavili viaceré reakcie, v ktorých jej ľudia vzdali poklonu. „Mňa si mega nakopla. Po dlhej dobe som si prešla špajzu, mrazničku aj chladničku, urobila jedálniček, každý deň mám navarené a nákup na týždeň ma pre 4-člennú rodinu stál 25 eur,“ priznala jedna z nich, ktorá len potvrdila, že mať systém môže byť skutočne užitočné pre vaše peňaženky a neznamená to, že sa musíte v niečom podstatnom obmedzovať. Pretože ak si pozriete videá Agát, budete vidieť, že stravovanie jej rodiny je skutočne pestré a plnohodnotné.

„My sme traja a včera som nakúpila za necelých 200 eur, a už vidím, že v utorok pôjdem na nákup znova. Toto obdivujem,“ priznala iná komentujúca. Takže ak zápasíte práve s takýmto problémom, inšpirujte sa radami Agát, s ktorými sa pravidelne na internete delí.

Pozrite si celé video Agát o jej týždennom nákupe za 33 eur: