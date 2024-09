Lady Gaga po prvýkrát prehovorila o nenávistnej skupine na sociálnej sieti, kde ju šikanovali. Jej reakcia hovorí za všetko

Pred niekoľkými rokmi vznikla na sociálnej sieti skupina o speváčke Lady Gaga, ktorú vytvorili jej bývalí spolužiaci z Tisch School of the Arts na University of New York. Bohužiaľ, pôvodne nešlo o nič pozitívne, ba práve naopak. Pridávali do nej množstvo nenávistných komentárov a robili si z nej posmešky.

Hoci spomínaná facebooková skupina funguje už dlhšie obdobie, až teraz sa Lady Gaga vyjadrila k tomuto počinu, za ktorý sú zodpovední jej bývalí spolužiaci, ako píše portál Tyla. Zdá sa, že nezažívala práve najšťastnejšie okamihy počas svojho vysokoškolského života.

Nevzdala sa

Skupina s názvom „Stefani Germanotta, nikdy nebudeš slávna“ obsahuje titulnú fotografiu s Lady Gaga počas jej tínedžerských čias, pričom jej skutočné meno bolo Stefani. Speváčka zareagovala na nenávistnú skupinu múdrymi slovami, ktorými mnohých zrejme odrovnala.

V komentári ukázala, aké úspechy má za sebou. Zdá sa, že práve negatívne reakcie ju posunuli vpred. „Niektorí ľudia vytvorili skupinu v čase, keď som s nimi chodila do školy. Nevzdávajte sa, keď o vás ľudia pochybujú, alebo vás ponižujú – musíte pokračovať.“

Čelila fámam o pohlaví

Hejty sa však po odchode z univerzity neskončili. Ako iné hviezdy, aj Lady Gaga zistila, že sláva má svoju odvrátenú stránku. Aby toho nebolo málo, na začiatku jej kariéry sa začali šíriť nepravdivé fámy o tom, že je muž.

Hoci bola požiadaná niekoľkokrát, aby sa k tomu vyjadrila, odmietla. Až doteraz. Nedávno sa priznala, že sa necítila ako obeť: „A čo dieťa, ktoré je z toho obviňované a ktoré by si myslelo, že sa verejná osoba ako ja bude za to hanbiť? Bola som v situáciách, keď napravovanie fámy nebolo v najlepšom záujme blaha ostatných ľudí,“ povedala speváčka.

Vyzerá to tak, že z fám a negatívnych komentárov si speváčka ťažkú hlavu nerobí a užíva si svoju hviezdnu kariéru.