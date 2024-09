Lady Gaga výrazne schudla a neuveríte, ako teraz vyzerá. Už po mesiaci ju jej herecký kolega takmer nespoznal

Nie je nezvyčajné, že herci kvôli svojim rolám vo filmoch musia zmeniť svoj vzhľad. Niektorí menia účes, iní zas váhu. Mnohokrát pritom majú na takúto premenu veľmi málo času a tak takáto drastická zmena hneď šokuje ich fanúšikov.

Joaquin Phoenix a Lady Gaga na stredajšej tlačovej konferencii na filmovom festivale v Benátkach prehovorili o svojich drastických premenám a útrapách, ktoré museli podstúpiť, aby sa dostali do roly. Obaja pritom museli v krátkom čase schudnúť. Zatiaľ čo speváčka neprezradila presný počet kilogramov, ktoré schudla, podľa informácií portálu Daily Mail to v prípade Joaquina bolo viac ako 18 kíl.

Obaja museli schudnúť

Joaquin už tento postup dobre poznal, keďže kvôli prvému filmu schudol 23 kilogramov. „Nebudem rozoberať špecifiká diéty, pretože si jednoducho myslím, že to nikto nechce počuť. Ale tentoraz sa mi to zdalo trochu komplikovanejšie už len preto, že sme mali toľko tanečných skúšok, ktoré som minule nemal,“ povedal Phoenix o svojom chudnutí a dodal: „Takže sa mi to zdalo trochu zložitejšie, ale je to bezpečné. Ale máte pravdu, mám už 49 rokov, asi by som to už nemal robiť. Toto je pre mňa asi koniec.“

Predstavil Jokera a potom prezradil, že nebol jediný, kto musel pre úlohu v tomto filme schudnúť. „Stefani tiež veľmi schudla,“ vysvetlil, používajúc civilné meno speváčky. Ďalšie slová adresoval priamo jej. Povedal: „Pamätám si, že keď som ťa prvýkrát stretol na skúškach a potom si odišla na mesiac a potom si sa vrátila, veľmi si schudla. Bolo to naozaj pôsobivé. Zdalo sa, že to bolo veľmi ťažké.“

Gaga však na túto tému zostala ticho. „Myslím, že sme sa v priebehu času premenili na naše postavy a pokračovali sme v zdokonaľovaní každého druhu detailu,“ povedala.

Vidieť jej to na tvári

To, že Gaga drasticky schudla, postrehli fanúšikovia už minulý rok v čase, keď sa film ešte len natáčal. Ako v tom čase informoval portál Page Six, Lady Gaga pridala na sociálne siete video, na ktorom ju fanúšikovia nespoznali a pýtali sa, či je to naozaj ona. Speváčka v ňom mala totiž výraznejšiu sánku, viditeľnejšie lícne kosti a ľudia tvrdili, že vyzerá skôr ako Miley Cyrus.

Nakoniec sa však v komentároch našlo aj vysvetlenie, ktoré uviedlo veci na pravú mieru. „Schudla kvôli úlohe v Jokerovi 2 a video je zrkadlové, vy všetci hneď tak rýchlo súdite,“ znel komentár.

Ako vyzerá teraz

Najnovšie sa Lady Gaga prešla po červenom koberci na filmovom festivale v Benátkach. Tridsaťosemročná speváčka a herečka mala na premiére filmu Joker oblečenú ohromujúcu čiernu róbu značky Christian Dior, ktorá hneď pútala pozornosť rovnako ako doplnky od Tiffany & Co, informuje Mirror. Azda najviac však ľudí zaujal doplnok, ktorý mala na hlave.