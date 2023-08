Lacný poľský reťazec s oblečením expanduje, už čoskoro u nás otvorí ďalšie tri predajne. Konkurovať by mal aj Primarku

Írsky módny reťazec Primark vstúpil na slovenský trh len nedávno a pozornosť upútal vďaka nízkym cenám, ale aj kontroverzii okolo podmienok, v akých sa jeho oblečenie vyrába. Ani zďaleka však nejde o jediný fast fashion reťazec, ktorý má na našom trhu veľké plány. Aktuálne expanziu chystá aj lacný poľský módny obchod Sinsay, informujú Aktuality.

Čoskoro otvorí ďalšie 3 predajne

Ako sa píše v článku, Sinsay je súčasťou skupiny LPP, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť predajní Mohito, Cropp, Reserved a House. Sinsay je zo všetkých značiek najlacnejší a v dobe, kedy ľudia počítajú každé euro, sa zdá byť ideálnym subjektom na expanziu. Nízkymi cenami môže poľská značka konkurovať aj spomínanému írskemu gigantovi a výhodou je tiež dostupnosť. Kým Primark nájdeme len v Bratislave, Sinsay má aktuálne u nás otvorených až 30 prevádzok a čoskoro pribudnú ďalšie.

Na lacné oblečenie sa môžu nakupujúci tešiť v Rimavskej Sobote, Chorvátskom Grobe a Martine, informujú Aktuality. Do lepšej pozície sa môže Sinsay dostať tiež vďaka e-shopu, ktorý Primarku chýba. „Primark dlhodobo neponúka predaj oblečenia cez internet – vysvetľuje to tým, že ušetrené peniaze za logistiku sa môžu prejaviť v nižších cenách. Sinsay e-shop na viacerých trhoch má. Týka sa to aj Slovenska. Doručenie na predajňu poskytuje zadarmo,“ píšu Aktuality.