Lacné obedové menu za 45 eur: Kontroverzný kuchár Salt Bae prichádza po vlne kritiky za šialene drahé jedlo s novinkou

Salt Bae neraz zaplnil titulky nielen rôznymi škandálmi, ktoré sa spájali s jeho osobou, ale aj vysokými cenami, ktoré platia ľudia v sieti jeho reštaurácií. Spomeňme napríklad prípad muža, ktorý po zaplatení v prepočte 8-tisíc eur zverejnil bloček a upozornil na zaujímavý detail — kus pokrájaného avokáda ho stál 18 eur. Virálnym sa stal aj jeho Zlatý steak za tisíce. Ako uvádza LADbible, teraz vo svojom neslávne preslávenom steakhouse prichádza s novinkou.

Konkrétne ide o podnik Nusr-et, ktorý sídli v Londýne. Ak si ho vyhľadáte na Tripadvisore, zistíte, že patrí medzi najhoršie hodnotené reštaurácie v celom meste. A asi sa zhodneme na tom, že to, pravdepodobne, nie je vizitka, ktorou by sa chcel tento turecký kuchár pýšiť. V komentároch sa objavuje kritika na toto miesto a niektorí tvrdia, že je zbytočne predražené, pretože jedlo za to nestojí.

Drastické zníženie cien

Ceny jedál v jeho podnikoch už vyvolali množstvo pobúrenia, napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní ich zaplatiť. Alebo sa vydávajú navštíviť tieto miesta, aby získali nevšedný zážitok a jednoducho ich na to obetujú. A vyzerá to tak, že táto reštaurácia môže byť prístupnejšia, pretože ponúka lacnejšie menu. Napriek tomu zaň necháte desiatky eur.

Do svojej ponuky zaradila hamburger s hranolkami v cene 52 eur či predjedlá v podobe tacos alebo tatárskeho bifteku za 40 eur. LADbible spomína aj obedové menu v prepočte za 45 eur. Jeho súčasťou má byť predjedlo, hlavné jedlo a dezert a je dostupné počas pracovných dní.

Prečo došlo k takejto novinke? The Sun vysvetľuje, že tento prekvapivý krok súvisí so snahou napraviť povesť londýnskej reštaurácie. My London spomína, že chce spraviť tento kulinársky zážitok pre ľudí cenovo dostupnejším.