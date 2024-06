La Niňa sa „pobije“ s javom El Niňo, dôjde k stretu dvoch fenoménov: Meteorológovia odhalili svoje predpovede

Meteorológov stále neprestáva fascinovať fenomén La Niňa, ktorý by mal čoskoro prevziať žezlo po jave El Niňo. Hoci majú tieto fenomény podobné názvy, ich účinky sú celkom opačné. Zatiaľ čo El Niňo so sebou prináša nárast teplôt, La Niňa by mala priniesť presný opak.

Čaká nás teplý rok

Podľa odborníkov zo Svetovej meteorologickej organizácie však netreba očakávať zastavenie vplyvu globálneho otepľovania. Navyše sa predpokladá, že tento rok bude patriť medzi päť najteplejších rokov v histórii záznamov, a to vôbec nie je dobrá správa.

Zásah La Niña by ale mal so sebou priniesť prudké zmeny počasia. Tým sa nevyhne ani Európa. Obyvateľov starého kontinentu pod jej taktovkou čaká suchá a chladná zima. Najviac si jej úradovanie uvedomia ľudia žijúci v blízkosti pobrežia Atlantiku.

Odborníci však teraz prišli s prognózami a odhadujú, kedy a do akej miery by mohol El Niňo ustúpiť svojmu náprotivku. Podľa nich existuje 70-percentná šanca, že k tomuto ústupu dôjde medzi augustom a októbrom. La Niňa však môže prevládnuť aj skôr, konkrétne medzi júnom a augustom, no tu sú podľa meteorológov šance pol na pol. Existuje navyše aj šanca, že dva fenomény budú vyrovnané.