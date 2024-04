El Niño končí, prichádza La Niña: Nevie sa, čo sa vlastne stane a neveští to nič dobré

Ako sme vás už informovali, fenomén El Niño je na konci. Vyhliadky však vôbec nevyzerajú dobre. Portál iMeteo pripomína, že vystriedať by ho mal jeho protipól — La Niña. No nie je úplne jasné, čo so sebou prinesie.

La Niña by sa mala niesť v znamení poklesu teplôt. Či sa tak aj naozaj stane, je otázne.

„Globálne takýto model zvyčajne vedie k poklesu teplôt, ale teraz to bude inak,“ vysvetľuje web o počasí. Dôvodom je oneskorenie v načasovaní účinkov.

Predpokladá sa, že tento rok bude patriť medzi päť najteplejších rokov v histórii záznamov, a to vôbec nie je dobrá správa.

La Niña zrejme neskôr v tomto roku

Americký Národný úrad pre oceány a atmosféru odhadol pravdepodobnosť výskytu náprotivku La Niña na približne 85 %. Ale predpovede sa ešte môžu meniť, nie je isté, čo sa skutočne stane.

Pri jave La Niña zvyčajne dochádza k zosilneniu východných rovníkových vetrov, čo spôsobuje posun zrážok smerom k Austrálii a juhovýchodnej Ázii. Počet cyklónov, ktoré postihujú Austráliu, je počas rokov tohto javu zvyčajne nadpriemerný.