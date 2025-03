Kvôli tomuto nedokáže spávať: Uznávaný vedec prehovoril o tom, čo na vesmíre ho desí, nie je to zánik Zeme

Renomovaný vedec teraz v krátkom rozhovore pre BBC Earth Science zodpovedal pár otázok o našom vesmíre. Vedca sa najprv opýtali, ktorá planéta v Slnečnej sústave je podľa neho najdesivejšia.

Vedec odpovedal, že kým každá planéta je svojím spôsobom desivá, v rebríčku by na prvé miesto určite umiestnil Venušu.

„Atmosférický tlak je 90-násobne vyšší. Po príchode by ste boli stlačení do malého lievanca, následne rozpustení kyselinou sírovou a upečení pri teplote 450 stupňov.“

Jedna myšlienka mu kradne spánok

Vedca uznávajú mnohí akademickí kolegovia — vážený prírodovedec sir David Attenborough dokonca predniesol, že ak by mal pomyselné vedecké žezlo, s mierom v srdci by ho pred smrťou odovzdal Coxovi a vyhlásil ho za svojho nástupcu.

Vedca sa v sérii Solar System na kanáli BBC Earth Science spýtali aj na to, aký má pocit z myšlienky, že vo vesmíre nie sme sami. Jeho odpoveď mnohých z vás prekvapí.

„Pokiaľ by sme objavili iný život, bol by som veľmi rád,“ odpovedal. „Mám pocit, že by to trochu znížilo tlak, ktorý cítime.“

Následne predniesol, že myšlienka toho, že vo vesmíre niet iného života, mu kradne spánok.

„Moja obrovská obava a to, prečo nedokážem spávať, je skutočnosť, ako neskutočne vzácny je život vo vesmíre. Ba čo viac, komplexný život je tak neuveriteľne vzácny, že sme možno skutočne jediní v celej Galaxii. Je to hypotéza — teória, pretože odpoveď na sto percent nepoznáme. Avšak môže to znamenať, že pokiaľ si to po*erieme, možno už nebude nič iné, žiadna ďalšia možnosť.“

Vedec nakoniec dodal, že ak by jedného dňa zbadal mimozemskú loď, ako sa vznáša a pristáva nad Londýnom, zacítil by nesmiernu úľavu.

„Povedal by som si — ďakujem ti, Bože, že nie sme jediní, pretože, ako ste si určite všimli, naše výsledky nie sú úplne najlepšie.“