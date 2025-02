Ľudí ohromila vzácna fotografia z tajného amerického raketoplánu: Pôsobí takmer nereálne, okamžite sa vyrojili pochybnosti

Fotografiu zverejnil United States Space Force (USSF). Informuje, že ide o snímku z palubnej kamery X-37B, ktorá sa používa na zaistenie bezporuchovosti a bezpečnosti raketoplánu. Samotný záber je z roku 2024 a zachytáva obraz Zeme pri vykonávaní experimentov z vysokej eliptickej dráhy Zeme.

„X-37B vykonal sériu prvých manévrov svojho druhu, nazývaných aerobraking, aby bezpečne zmenil svoju obežnú dráhu s použitím minimálneho množstva paliva,“ dodáva USSF na svojom profile na sociálnej sieti X.

Siedma misia X-37B

An X-37B onboard camera, used to ensure the health and safety of the vehicle, captures an image of Earth while conducting experiments in HEO in 2024.The X-37B executed a series of first-of-kind maneuvers, called aerobraking, to safely change its orbit using minimal fuel. pic.twitter.com/ccisgl493P — United States Space Force (@SpaceForceDoD) February 21, 2025

Ako ďalej informuje portál Space, snímka zverejnená 20. februára pochádza z utajovaného X-37B počas toho, ako obieha planétu „vysoko nad africkým kontinentom“.

Na obežnej dráhe má byť viac ako rok a 28. decembra 2023 tak odštartovalo svoju siedmu misiu. Šiesta misia, ktorá sa skončila v novembri 2022, trvala rekordných 908 dní. Kým predchádzajúce misie prebiehali na nízkej obežnej dráhe Zeme, kozmická loď v súčasnosti operuje oveľa ďalej od Zeme.

Pred prípravou na svoju súčasnú misiu mal USSF odhaliť, že let bude „zahŕňať prevádzkovanie opakovane použiteľného kozmickej lode v nových orbitálnych režimoch, experimentovanie s technológiami na povedomie o budúcej vesmírnej doméne a skúmanie radiačných účinkov na materiály, ktoré poskytuje NASA.“

Komentáre plné konšpirácií spochybňujú reálnosť snímky aj tvar Zeme

V početných komentárov sa ľudia nevedia zdržať nadšenia. Snímka ich ohromila — pýtajú si viac informácií ohľadom aerobrakingu a prosia USSF o vysvetlenie, ako manéver vlastne funguje.

V komentároch sa objavilo niekoľko ľudí, ktorí nielen nesúhlasia s autenticitou snímky, dokonca však stále nesúhlasia s tým, že Zem je guľatá. Početné sťažnosti narážajú na to, že fotografia určite nie je skutočná.

How is anyone accepting that this obvious composite is a real photo?? — Kwashiorkor Nakamoto (@kwashn) February 21, 2025

„Skreslenie Zeme na tejto fotografii vo mne vyvoláva otázky… Je to skutočné skreslenie, spôsobené fotoaparátom, alebo nám tu odhaľujete čosi tajné?“ pýta sa ďalší z komentujúcich.