Kvôli tomuto kroku Amber by ju mohol Depp opäť žalovať. Hovorí, že ho stále miluje a priznáva, čoho sa najviac bojí

Amber Heard poskytla prvý exkluzívny rozhovor od konca súdu pre stanicu NBC. Jeho celá podoba síce uzrie svetlo sveta až koncom tohto týždňa, no zatiaľ celý svet zaplavujú vyjadrenia z ukážky, ktorá bola doposiaľ zverejnená. Portál Daily Mail upozornil, že by ju Johnny Depp mohol znova žalovať, práve za výroky, ktoré opakuje.

Moderátorka Savannah Guthrie sa Amber v rozhovore opýtala na výrok Deppa, ktorý tvrdil, že ju nikdy neudrel. „Je to lož?“ – opýtala sa herečky. Ona jednoznačne odpovedala, že áno.

Ak by chcel, mohol by podať žalobu

Daily Mail kontaktoval právničku Nicole Haff s otázkou, či by tieto vyjadrenia Amber mohli viesť ku ďalšej žalobe za ohováranie Deppa. Tá potvrdila, že tento rozhovor, ktorý poskytla, by mohol byť dôvodom na podanie tretej žaloby.

Zároveň ale dodala, že zo strany Deppa by asi nebolo rozumné pokračovať v ďalšom súdnom procese. Právnici Amber už vyhlásili, že nemôže zaplatiť pôvodný rozsudok – súd začiatkom júna rozhodol v prospech Deppa a Amber mu musí zaplatiť 15 miliónov dolárov za ohováranie v súvislosti s výrokmi o domácom násilí počas ich krátkeho manželstva.

Bojí sa, že jej kroky budú ďalšou príležitosťou na umlčanie

Unilad cituje ďalšie slová Amber z nového rozhovoru, v ktorých priznáva, že sa obáva ďalšej žaloby. „Bojím sa, že bez ohľadu na to, čo urobím, bez ohľadu na to, čo poviem alebo ako to poviem, každý môj krok bude predstavovať ďalšiu príležitosť na umlčanie, čo je asi cieľom žaloby za ohováranie – má vám vziať hlas,“ povedala.

Moderátorka sa Amber opýtala aj citlivú otázku, a to, či Deppa stále miluje. „Áno, absolútne. Milujem ho,“ odpovedala jej.

„Milovala som ho z celého srdca a snažila som sa zo všetkých síl, aby náš hlboko narušený vzťah fungoval. No nepodarilo sa mi to.“ Amber uviedla aj to, že ku Deppovi nepociťuje žiadne negatívne pocity, aj keď to môže byť ťažké pochopiť.

Čo ďalšie Amber Heard prezradila pre NBC Today sa dozvieme už v nasledujúcich dňoch.