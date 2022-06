Na konci 4. série Stranger Things by mohli zomrieť až dve obľúbené postavy. Fanúšikovia si všimli tieto indície

Štvrtá séria seriálu Stranger Things aktuálne láme na Netflixe jeden rekord za druhým. Podľa rebríčka Flixpatrol sa nachádza v zozname Top 10 najsledovanejších seriálov celosvetovo. Streamovací gigant pred niekoľkými dňami priniesol nedočkavým fanúšikom krátky náhľad finále tejto série. Okrem toho sa internete sa objavila aj fotografia a video, ktoré sú podľa fanúšikov znamením smutných správ, píše magazín Hello!.

Na štvrtú sériu Stranger Things si fanúšikovia museli počkať dlhé tri roky. Netflix sa ich snažil udržať v ešte väčšom napätí a preto nevydal všetky jej časti naraz. V tomto prípade nerozdelil sériu rovnomerne na dve polovice, ako to urobil napríklad v prípade seriálu Lupin, ale naraz uviedol 7 epizód a finálne dve tejto série uzrú svetlo sveta už 1. júla.

Okrem iného prinesú divákom poriadny zážitok aj svojím rozsahom. Deviata časť má totiž trvať 2 hodiny a 30 minút. Takže o poriadny zážitok bude nepochybne postarané. Netflix uviedol k tomuto záveru predposlednej série seriálu aj krátku ukážku, ktorú si môžete pozrieť nižšie. Sľubuje priniesť poriadnu akciu, ktorú fanúšikovia aj v napätí očakávajú.

Ak ste nové časti Stranger Things zhltli za jeden večer, pravdepodobne sa už nemôžete dočkať pokračovania. No je možné, že vás to emocionálne dostane.

Magazín Hello! upozornil na niekoľko možných indícií, ktoré by mohli predpovedať blížiacu sa smrť hneď dvojice hlavných hrdinov.

Spomína videoklip, v ktorom predstaviteľ Lucasa Sinclaira ukazuje svojmu hereckému kolegovi, ktorý stvárnil Dustina Hendersona, fotografiu samého seba, na ktorej má nasadené kontaktné šošovky. Video aktuálne koluje napríklad po TikToku.

Práve tento detail by mal podľa magazínu naznačovať, že Lucas sa stane obeťou Vecny – nepriateľa, s ktorým aktuálne hrdinovia bojujú. Ako možno viete, pri jej smrteľnom útoku sa postavám zmenia oči.

Magazín pokračuje a pridáva fotografiu, ktorú zdieľal herec Noah Schnapp, predstaviteľ Willa Byersa. Na sociálnu sieť zdieľal selfie v zrkadle, na ktorej je odfotený s postrojom. Podľa fanúšikov to bolo znamenie, že bude ďalším v poradí.

well, noah schnapp had to film with a harness which he’d need to be lifted up if vecna got him, and that’s definitely the same shirt 😬 pic.twitter.com/cvx5ES7C6E

— irene ☁️ (@pommerene) June 7, 2022