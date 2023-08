Kúsky ľadu v zmrzline môžu byť najväčší problém. Vďaka tomuto návodu zistíte, či je skutočne kvalitná

Jednou z najobľúbenejších letných pochúťok je zmrzlina. Počas horúcich dní dokáže osviežiť, no ak nie je dobre spracovaná, môže spôsobiť aj nepríjemné zdravotné ťažkosti. Úrad verejného zdravotníctva vydal návod, ako môžete zistiť, či je zmrzlina kvalitná.

Rozoznať kvalitnú zmrzlinu môže byť niekedy náročné, no primárne by mala zodpovedať niekoľkým zmyslovým požiadavkám. Základom sú príjemná vôňa a chuť charakteristická po použitých surovinách. Farba by mala svojou intenzitou zodpovedať použitým surovinám. Pozor aj na konzistenciu, musí byť hladká, bez kryštálikov ľadu a hrudiek spracovaných surovín a prísad.

Či je zmrzlina zdravotne bezpečná, nie je na základe senzorických vlastností často možné zistiť: „Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov ÚVZ SR v tomto kontexte upozorňuje, že bezpečnosť sa nemusí prejaviť zmenenými zmyslovými vlastnosťami.“

Z pohľadu chemického zloženia dokáže bezpečnosť zmrzliny určiť len laboratórna analýza. Tá dokáže určiť, či sú v zmrzline prítomné nepovolené farbivá a aké je ich množstvo, ďalej aj stav prítomnosti alergénov.

Pozor na zmrzlinu s kúskami ľadu

Pri kúpe nebalenej zmrzliny si dajte pozor aj na to, či sú dostupné informácie o prítomnosti alergénov. Ak zmrzlinár použil farbivá E 122, E 129 a E 102 musí byť uvedená informácia „môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí“ v prípade, ak ich zmrzlina obsahuje.

Veľký pozor aj na kúsky ľadu v pochúťke, v takomto prípade bola zmrzlina pravdepodobne opakovane zmrazovaná a môže byť zdrojom mikrobiologickej kontaminácie: „Po konzumácii takejto zmrzliny sa môžu objaviť aj tráviace ťažkosti ako napríklad nevoľnosť, vracanie a hnačka. Citlivejšie na ochorenie sú deti a starší ľudia,“ informuje Úrad verejného zdravotníctva.