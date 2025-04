Krištof z Ruže pre nevestu prezradil, že mal túto sériu v šou oveľa väčšiu moc ako predtým. Spravil dôležité rozhodnutie

V súčasnosti na obrazovkách beží už tretia séria Ruže pre nevestu a jednu sériu diváci videli aj v českej verzii. Spoznali tak rôzne typy súťažiacich aj ženíchov, a preto vedia, čo od tejto šou čakať. To isté sa však nedá povedať o bachelorovi Rasťovi, o ktorého srdce ženy bojujú práve teraz. Krištof totiž prezradil informácie, ktoré diváci doteraz nevedeli.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Moderátor Krištof Králik prijal pozvanie do SAJFA ŠOU vo Fun rádiu, kde sa neobjavil prvýkrát. Raz tam už totiž prišiel porozprávať o modelingu, keď mal len 19 rokov. Dnes má po 30 a viac ako modela ho ľudia poznajú ako moderátora Ruže pre nevestu. Do šou navyše dostal aj svojho dlhoročného kamaráta Rasťa, ktorý sa tento rok stal potenciálnym ženíchom.

Odhalil zákulisie Ruže pre nevestu

Sajfa najprv viedol rozhovor s Krištofom sám, potom však vytiahol telefón a odhalil, že mu písalo viacero žien, ktoré by sa rady Krištofa na niečo spýtali. Jedna z otázok napríklad znela: „Kristína sa pýta, či si bachelorovi Rasťovi referoval, ako sa baby správali počas hier a aktivít bez neho?“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kristof Kralik 🐇 (@kristofko)

Krištof rázne odpovedal, že nie, keďže by tým mohol narušiť niečo, čo si Rasťo s dievčatami vytvára na rande. Zároveň opísal rozdiel v správaní dievčat a zhodnotil, že je to iné pred ním a iné pred Rasťom. „Keď som ja s tými babami, ony sa chovajú akoby boli v tábore. A keď sú s ním, tak sa mu snažia zapáčiť. Ja, ako rozbíjací bod, som pre nich nebol dostatočne silný na to, aby si dávali pozor, čiže predo mnou to bolo veľmi nefiltrované,“ vysvetlil moderátor a dodal, že nechcel kaziť to, ako Rasťo dievčatá vnímal.

Krištof aj Rasťo tak mali z dievčat úplne iný dojem a mohli si ho porovnať až po skončení šou. Čo však ovplyvnil ešte pred začiatkom šou, je výber súťažiacich. Moderátor Ruže pre nevestu totiž dostal ďalšiu otázku od fanúšičky a to na to, či nemá pocit, že úroveň súťažiacich každým rokom klesá, a tak sa dostal k nečakanému odhaleniu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kristof Kralik 🐇 (@kristofko)

„Práve naopak,“ reagoval Krištof pohotovo. Zároveň vysvetlil, že to časom uvidia diváci stále viac, musia si ale počkať na to, kým sa dievčatá viac otvoria a prehovoria o svojom súkromí na individuálnej úrovni.

Krištof však prezradil aj svoju teóriu o tom, že tým, že je to už tretia séria, dievčatá mohli odsledovať správanie sa bývalých ružičiek a na základe toho zvoliť taktiky, ako budú bojovať o srdce ženícha. Viaceré z nich pritom podľa jeho slov volili ako cestu kontroverziu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Kto však rozhodne tento formát naštudovaný nemá, je Rasťo. „Rasťo videl tri epizódy predtým, ako do toho išiel, aj to nie celé,“ prezradil moderátor Ruže pre nevestu a dodal, že naňho netlačil, aby si to pozrel, keďže dúfal, že to urobí aj sám. To sa však nestalo, takže boli dievčatá, ktoré videli predošlé série, na niektoré hry pripravené oveľa lepšie ako on.

Krištof zároveň prezradil, že šiel Rasťo do šou určite hľadať lásku a nie zviditeľnenie, pričom dodal: „Ja som mu sľúbil, že sa to podarí.“ Jeho kamarát a moderátor sa mu rozhodol pomôcť ešte pred začiatkom šou, keďže videl kasting dievčat a produkcia s ním konzultovala, ktoré dievčatá by sa Rasťovi mohli páčiť. Mal tak oveľa väčšiu moc než v predošlých sériách.