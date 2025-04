Lindita po vypadnutí z Ruže pre nevestu konečne prehovorila: Odhalila, čo sa dialo mimo kamier, aj pravé úmysly dievčat

Hoci sa Lindita Sinani objavila v romantickej šou Ruža pre nevestu len na krátky čas a po poslednej epizóde ju Rasťo poslal domov, aj tak stihla rozvíriť hladinu. Teraz prehovorila otvorene a bez servítky o tom, čo sa dialo nielen pred kamerami, ale najmä mimo nich.

Ako prezradila pre markiza.sk, do natáčania sa nezapojila naplno aj pre chirurgický zákrok – splnila si dávny sen a nechala si upraviť prsia. Práve preto sa nemohla zúčastniť ani natáčania relácie Bez ruže, čo spustilo vlnu negatívnych komentárov na jej adresu. Zároveň priznala, že s plastickými úpravami ešte nekončí.

Falošné správanie a sklamanie z Rasťa

Hoci približne tušila, do čoho ide, atmosféra v šou ju nepríjemne prekvapila. „Taký boj a faloš medzi dievčatami som naozaj nečakala,“ priznala Lindita. Najviac ju zasiahli neustále konflikty medzi Miškou a Azrou, podľa jej slov sa hádali doslova každú polhodinu. Správanie viacerých dievčat opísala ako „choré“ a celkovo to bol podľa nej extrém, ktorý by v bežnom živote neakceptovala.

Lindita sa vyjadrila aj k svojmu prvému dojmu zo ženícha Rasťa, a rozhodne nebol pozitívny. Keď ho videla s rúžom od iného dievčaťa na zuboch po bozku s Aničkou, neudržala sa a mimo kamier vyhŕkla na Rasťa poriadne ostré slová. Neskôr priznala, že možno mohla reagovať miernejšie, no svoj postoj neľutuje. „V reálnom živote by som bola ešte desaťkrát vulgárnejšia,“ povedala bez okolkov.

Taktiež kritizovala, že Rasťo strávil celý deň na rande s Berenikou, ktorá bola šťastná a vysmiata, no vzápätí sa začal bozkávať s inou. Podľa Lindity tým narušil dôveru a zničil si u nej šance. Dodala, že naživo pôsobil Rasťo oveľa sympatickejšie než na fotkách, no jeho správanie ju sklamalo.

Zuzkin plač a falošné správanie?