Koronavírus rozpútal predaje starej hry, v ktorej je cieľom vyhubiť ľudstvo pomocou nákazy

Celosvetovou témou číslo jeden je v posledných dňoch koronavírus 2019-nCoV a jeho šírenie sa po svete. Z Číny sa rozšíril ako do Ameriky, tak aj do Európy. Strach alebo aj záujem o vírus ale tiež spôsobilo výrazné zmeny v predaji jednej počítačovej hry.

Možno aj vy ste hrali hru s názvom Plague Inc. Ide o stratégiu, kde je vašou úlohou pomocou neznámeho patogénu, vírusu, baktérie, spór, priónov, parazitov a podobne, vyhubiť ľudstvo. Začínate, samozrejme, s nakazením prvého pacienta a postupne sa staráte o to, aby sa patogén šíril čoraz viac a infikoval celý svet. Ľudstvo sa snaží proti chorobe brániť a vy tak musíte voliť správnu stratégiu, aby ste vyhrali.

Podľa BBC sa Plague Inc. stala minulú stredu najpredávanejšou hrou v Číne. Ľudia sa chcú vraj vyrovnať so strachom aj takýmto spôsobom.

Hra je k dispozícii ako na Androide zadarmo (s nákupmi v hre) a na iOS za 99 centov. Je možné si ju zakúpiť aj cez Steam, kde je momentálne v zľave za 5,99 eur.

V piatok spoločnosť Ndemic Creations, ktorá hru vyvíja, uviedla, že jej servery sa snažia vyrovnať s veľkým záujmom a že niektoré funkcie boli na nejaký čas nedostupné.

Hey – our website and servers for multiplayer and custom scenarios are struggling to cope with very high player numbers. We are working hard and things should be running again by 4pm UK time. Sorry!

— Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) 24. januára 2020