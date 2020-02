Koronavírus má už aj novorodenec, nakaziť sa mohol ešte pred narodením. Chorých je už 28-tisíc ľudí

Šírenie nového koronavírusu pokorilo ďalšie rekordy. Čínske úrady hlásia oficiálne 563 ľudských obetí, dvaja ľudia už nákaze podľahli za hranicami Číny. Celkový počet úmrtí sa tak aktuálne pohybuje na čísle 565, pričom počet nakazených presiahol 28-tisíc ľudí. V Číne sa hovorí aj o najmladšom pacientovi. Má len niekoľko dní.

Novým koronavírusom sa mal v Číne nakaziť aj novorodenec. Vírus mu lekári mali diagnostikovať len 30 hodín po narodení, ide teda zďaleka o najmladšieho pacienta vôbec, informuje britský The Guardian. Matka dieťaťa mala ešte pred pôrodom pozitívny test na koronavírus, špekuluje sa teda o možnom prenose ochorenia z matky na dieťa ešte pred jeho narodením.

Ďalšia loď v karanténe, Hong Kong štrajkuje

Pokračuje aj príbeh japonskej výletnej lode, na palube ktorej ostáva v karanténne približne 3 000 pasažierov. K 10 potvrdeným prípadom koronavírusu u ľudí, ktorí boli medzičasom transportovaní do nemocničných zariadení sa po ďalších testoch na palube objavilo ďalších 10 nakazených ľudí. Podobný prípad sa odohráva aj pri meste Hong Kong, kde sa ochorenie objavilo na výletnej lodi s 1 800 pasažiermi.

V Hong Kongu je pritom situácia vážna aj pre demonštrácie zdravotníkov. Tí sa v stredu zapojili do štrajku, ktorým si chcú vynútiť úplné uzavretie hraníc so zvyškom Číny. Zastavenie cezhraničného pohybu osôb má podľa lekárov zabrániť ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu, píše agentúra AP. Podľa hongkonského zdravotníckeho úradu, ktorý dohliada na činnosť nemocníc, neprišlo v stredu do práce 4600 zamestnancov, a to najmä zdravotných sestier. Odborová organizácia združujúca zamestnancov nemocníc (HAEA), ktorá štrajk vyhlásila, však oznámila, že do práce nenastúpilo až 7000 pracovníkov.

WHO žiada 613 miliónov

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) medzičasom požiadala o 613 miliónov eur na pomoc pre krajiny, ktoré budú musieť riešiť následky epidémie koronavírusu šíriaceho sa z Číny. Informovali o tom agentúry AP a AFP. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v stredu na tlačovej konferencii v Ženeve síce uznal, že ide o vysokú finančnú čiastku, „je to však stále omnoho menší účet, než ktorý budeme musieť vyrovnať, ak teraz neinvestujeme do pripravenosti“.

V stredu pripomenul, že WHO za ostatných 24 hodín zaznamenala najväčší nárast nových prípadov nákazy od začiatku šírenia epidémie. Celkovo 60 miliónov dolárov (približne 54 miliónov eur) z týchto finančných prostriedkov bude určených na operácie WHO. Zvyšné financie pôjdu do krajín, ktoré potrebujú pomoc na ochranu pred týmto smrteľným vírusom. Svetová zdravotnícka organizácia už zo svojich skladov v Dubaji a Akkre poslala 500.000 rúšok a 40.000 respirátorov do 24 krajín.