Koronavírus by sa mohol šíriť oveľa menej. Vedci vynašli žuvačku, ktorá znižuje prítomnosť vírusu v slinách až o 95 %

Výskumný tím z Pennsylvánskej univerzity vynašiel žuvačku s proteínom, ktorý „zachytáva“ koronavírusové častice, čím znižuje množstvo vírusu v slinách. Výsledky experimentu zverejnili v časopise Molecular Therapy.

Človek s ochorením, ktorý by ju žuval, by tak nakazil omnoho menej ľudí. Obsahuje kópie enzýmu ACE2, ktorý funguje ako receptor vírusu na povrchu ľudských buniek. Množstvo vírusu v slinách skúmali to v laboratórnych podmienkach a sledovali, ako sa zníži po použití žuvačky. A tak výskumný tím prišiel na to, že by sa vírusová nálož znížila až o 95 %.

Žuvačka má chuť a konzistenciu podobnú s klasickými žuvačkami a dá sa roky bezpečne skladovať pri izbovej teplote. Vedci tvrdia, že ani žuvaním sa enzýmy nepoškodia.