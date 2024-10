Kontroverzný čínsky e-shop má problém, čelí vyšetrovaniu: Európska komisia mu pohrozila vysokou pokutou, toto je dôvod

Európska komisia (EK) začala vyšetrovanie čínskeho internetového obchodu Temu pre podozrenie z distribúcie nelegálnych výrobkov na európskom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na vyhlásenie Komisie.

„EK začala formálne vyšetrovanie obchodnej platformy Temu. EK podozrieva Temu z porušenia zákona o digitálnych službách v súvislosti s predajom nelegálnych výrobkov,“ oznámila Komisia vo štvrtok. Spoločnosť vyzvala, aby pri vyšetrovaní spolupracovala, a pohrozila jej pokutou vo výške 6 % jej ročného obratu.

Nerobí dostatočné kroky

Komisia okrem iného online trhovisku vyčíta, že nerobí dostatočné kroky v boji proti nelegálnym produktom. Niektorí nepoctiví obchodníci sa tak podľa jej zistení na platforme objavovali aj po tom, ako boli predbežne zablokovaní. Existuje takisto riziko, že platforma by sa mohla stať návykovou prostredníctvom programov odmeňovania. To by mohlo mať negatívne dôsledky na fyzickú a duševnú pohodu používateľov. Komisia chce teraz zhromaždiť ďalšie dôkazy, napríklad prostredníctvom rozhovorov.

V predbežnom vyšetrovaní si už bruselský orgán vyžiadal od Temu podrobné informácie o opatreniach prijatých na zabránenie opätovnému výskytu obchodníkov predávajúcich nelegálne výrobky na jeho online trhovisku. Komisia chcela získať aj informácie o tom, ako sa minimalizujú riziká pre spotrebiteľov. Komisia už začala podobné konanie proti spoločnostiam X (predtým Twitter), Tiktok a AliExpress.

Veľké online platformy sú podľa nového zákona EÚ o digitálnych službách (DSA) povinné prísne zakročiť proti nezákonnému obsahu na internete.