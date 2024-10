Exkluzívne: Lacný reťazec Action si Slováci obľúbili, mieri aj do ďalších miest. Vieme, kedy otvorí predajňu v Lučenci

Len pred pár dňami sme vás informovali, že holandský reťazec Action posilní svoju pozíciu na juhu Slovenska. Podľa zverejnenej pracovnej ponuky hľadá manažment predajne v meste Lučenec, kde zatiaľ nepôsobí. My sme zisťovali, kedy by túto predajňu mohol otvoriť a aké má plány do blízkej budúcnosti.

Kým v niektorých mestách už lacný obchodník so zmiešaným tovarom svoju pozíciu upevnil, inde stále absentuje. Azda najčastejšie sa zákazníci spytujú, kedy už konečne zavíta do Košíc. Východoslovenská metropola stále márne na Action čaká, pričom bohatšie zastúpenie mu chýba aj na južnom Slovensku. V tejto oblasti prevádzkuje iba obchod v Rimavskej Sobote.

To sa však postupne mení, po Rimavskej Sobote Holanďania predajňu otvoria aj v neďalekom Lučenci. Vyplýva to z ponuky, ktorú kompetentní zverejnili na pracovnom portáli Profesia.sk. V rámci nej hľadajú celý manažérsky tím, ktorý tvorí vedúci/a (Store Manager) a štyria zástupcovia (Assistant Store Manager).

„Budete plánovať a organizovať prácu v predajni, pracovať s kolegami na ich rozvoji, zodpovedať za naplnenosť predajne a v kancelárii strávite len minimum času na vybavenie nevyhnutnej administratívy,“ uvádza sa ďalej v inzeráte. Ponúkaný plat začína na sume 1 350 eur, no pravdepodobne sa môže zvyšovať v závislosti od skúseností a pracovného výkonu konkrétneho manažéra.

Kedy sa predajňa otvorí?

Action zvyčajne oficiálne potvrdzuje otváranie konkrétnych predajní približne dva týždne pred stanoveným termínom. Nám sa podarilo zistiť, že v Lučenci by svoje brány mohol otvoriť v prvom kvartáli roku 2025 – teda, už na jeho začiatku. Konkrétny dátum ešte nie je známy a kompetentní ho zverejnia pravdepodobne v spomínanej lehote. Zástupcovia spoločnosti nám ďalej prezradili, že na Slovensku evidujú veľký záujem a svoju sieť budú rozširovať.

„Action pôsobí na Slovensku už rok a pol a sme veľmi vďační za pozitívnu spätnú väzbu a nadšenie, ktoré otváranie nových predajní sprevádza, zdá sa, že sme sa stali súčasťou pravidelnej nákupnej rutiny mnohých slovenských zákazníkov. Po predajniach Action vidíme aj naďalej veľký dopyt a budeme, samozrejme, v ich otváraní pokračovať, aby sme ho uspokojili,“ povedal pre interez Jan Štepáněk, generálny riaditeľ pre Slovensko a Česko.

Konkrétnosti zatiaľ Action prezradiť nechcel, no vzhľadom na snahu uspokojiť dopyt zákazníkov môžeme predpokladať, že by sa budúci rok mohli dočkať aj ďalšie väčšie mestá. V súčasnosti je jasné, že Holanďania upevnia svoju pozíciu v hlavnom meste, kde by tiež v dohľadnom čase mali otvárať už svoj štvrtý obchod.