Kontroly cez SMS správy: Rozčuľovať občanov takýmito nápadmi je zbytočné, mať mobil nie je zákonná povinnosť

Súčasný lockdown na Slovensku nezaberá. Pacientov v nemocniciach stále pribúda, aj keď nejde o rýchly nárast. V hre je aj možnosť ďalšieho sprísnenia zákazu vychádzania. V pondelok o tom pred rokovaním vlády informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že si nie je istý, ako dlho nemocnice takýto stav vydržia.

Poukázal na to, že k pondelku má SR v nemocniciach pre nový koronavírus 3653 pacientov. “Situácia začína byť veľmi vážna napriek všetkým opatreniam, ktoré sme momentálne urobili. Uvidíme, ako nám zaberie testovanie, ktoré sme realizovali,” komentoval s tým, že v utorok (2. 2.) na pandemickej komisii chce s odborníkmi prebrať, ako ďalej postupovať. Témou bude aj COVID automat.

Riešenie by videl v sprísnení zákazu vychádzania. To by mohlo byť formou SMS správ. “Ľudia si pošlú SMS vzhľadom na nejakú výnimku, ktorú budú požadovať a centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas, ktorý budú potrebovať na tento úkon,” uviedol s tým, že aktuálne je zákaz vychádzania beztak prísny. Takúto možnosť by si dohodli s operátormi.

Otázkou ostáva, čo si o nápade o kontrole SMS správami pomyslia ľudia, ktorí celý čas rešpektujú opatrenia, dodržiavajú ich, zúčastňujú sa neustále testovaní a teraz ich chce vláda kontrolovať ešte aj formou SMS správ. Minister zdravotníctva reaguje, že lockdown nefunguje. Premiér sľuboval, že po celoplošnom testovaní tu budeme mať o polovicu menej prípadov, otvoria sa školy a život sa pomaly ale postupne začne vracať do normálu. Ako by dnes vysvetlil slová svojho ministra zdravotníctva, ktorý chce ďalšie a prísne kontroly?

COVID automat by sa mal spustiť od 8. februára. Keďže budeme v čiernej zóne, aj na bežné činnosti ako cesta do práce bude potrebný negatívny test. To by však znamenalo ďalšie celoplošné testovanie, ktoré však už nemá podporu ani v koalícií. Dnes zasadá krízový štáb, ktorý by sa mal venovať aj automatu a prípadnej úprave opatrení. O aktuálnych zmenách vás budeme informovať.

Vlastniť mobil nie je zákonná povinnosť

Vicepremiérka a predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová deklaruje, že ich strana určite nepodporí návrh zavedenia kontroly zákazu vychádzania prostredníctvom SMS. Vyhlásila to na sociálnej sieti s tým, že nepokladá za správne, aby sa hneď prechádzalo na najradikálnejšie návrhy.

“Celý systém kontroly občanov cez povolenia SMS správou je Potemkinova dedina, navyše nevymožiteľná. Je zákonná povinnosť vlastniť mobil? Nie je, každý chytrák sa takto vyhovorí. Čo to zmení? Nič,” skonštatovala. Rozčuľovať občanov takýmito nápadmi v napätej situácii je podľa jej slov zbytočné a neefektívne. Ako tvrdí, skôr treba zavádzať konštruktívne návrhy, ako napríklad respirátor zdarma pre starších a zraniteľných ľudí. Spomína tiež napríklad osvetovú informačnú kampaň pre občanov.

Nápad nemá podporu ani u koaličných partnerov

Koaličná strana SaS si taktiež nevie predstaviť technickú realizáciu zámeru sprísniť zákaz vychádzania formou SMS správ. Ako uviedla v reakcii pre TASR predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková, užitočnejšie by bolo zlepšiť dohľadávanie kontaktov a vyhľadávať ohniská nákazy.

“Stačí, keď si spomenieme, ako dopadlo prihlasovanie na očkovanie alebo trasovanie. Navyše, ak by sa mala každá jedna výnimka posudzovať individuálne, bolo by to personálne veľmi náročné. Ak by to bolo zautomatizované, stratilo by to, naopak, opodstatnenie,” hovorí poslankyňa. Ako však poznamenala, o návrhu nevie viac ako bolo prezentované v médiách. Koaličné hnutie Sme rodina aktuálne rovnako nepodporuje návrh sprísniť zákaz vychádzania formou SMS, pretože dosiaľ nebol prerokovaný na koaličnej rade.

Možnosť získať výnimku zo zákazu vychádzania formou SMS správy považujú ústavní právnici za hrubé prekročenie práva. Ak by sa tak stalo, prezidentka, poslanci či generálny prokurátor by sa podľa nich mali obrátiť na Ústavný súd. Pre TASR to uviedli Eduard Bárány, bývalý podpredseda Ústavného súdu, a Vincent Bujňák z Katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave.