Koniec sitkomu Priatelia mohol vyzerať inak: Matthew Perry mal jednu špeciálnu požiadavku, ktorú mu aj splnili

Herec Matthew Perry vydal len pár mesiacov pred svojou smrťou knihu memoárov Priatelia, lásky a jedna hrozná potvora (Friends, Lovers and the Big Terrible Thing). Ako uvádza New York Post, opísal v nej napríklad aj to, akú požiadavku mal na úplne poslednú časť desiatej série sitkomu Priatelia a bolo mu vyhovené.

Väčšina ľudí Matthewa Perryho pozná ako nezabudnuteľného Chandlera Binga, ktorý aj dnes rozosmieva verných divákov pred televíziami. Čo ste ale možno netušili, je, že práve on vyslovil úplne poslednú repliku zo scenára. A nebola to náhoda.

Požiadal o to a splnilo sa mu to

Práve naopak, išlo o požiadavku, s ktorou išiel herec priamo za spolutvorkyňou Martou Kauffman. A tak sa aj stalo. Poďme si to pripomenúť.

Úplne záverečná scéna sitkomu sa odohráva v byte, v ktorom naposledy bývala Monica s Chandlerom. Rozhodli sa však presťahovať z New Yorku na predmestie, kde chceli vychovávať svoje deti. Ide o emotívny moment, ktorý mnohých divákov pri obrazovkách rozplakal. Ak tiež patríte medzi nich, nemusíte sa za to vôbec hanbiť.

Kde?

Aj tieto obľúbené postavy boli dojaté. No kým sa definitívne rozlúčili, Rachel navrhla, či si ešte nepôjdu dať spoločne kávu. Na to Chandler odvetil a spýtal sa, že „kde?“

Práve toto bola posledné replika, ktorá v Priateľoch odznela. A ktovie, ako by vyzerala a kto by ju vyslovil v prípade, že by Matthew Perry neprišiel s touto požiadavkou. Mohlo by to dokonca znamenať iný záver sitkomu. To sa ale už pravdepodobne nikdy nedozvieme.