Utekajte si tento film pozrieť: Novinka sa stala hitom Netflixu, ľudia nešetria chválou, je vraj najlepší svojho druhu

Koncom uplynulého týždňa na streamovacej službe Netflix pribudla novinka The Killer s hviezdnym obsadením a okamžite si získala divákov. Ako ukazujú čísla Flixpatrolu, za posledné dva dni obsadila prvé miesta rebríčka Top 10 prakticky po celom svete. A inak to nie je ani u nás na Slovensku. O čo ide a čím zaujala ľudí?

Po akcii, ktorá sa fatálne zvrtla, sa nájomný vrah pustí do boja so svojimi objednávateľmi aj sám so sebou a ženie sa cez hranice za odplatou — takto znie opis snímky, ktorá v posledných dňoch uchvátila Netflix.

Film dostal relatívne vysoké hodnotenie

Okrem akcie láka aj na hviezdy v hlavných úlohách, ktorými sú Michael Fassbender či Tilda Swinton. Nesmieme zabudnúť ani na ďalšie zvučné meno, ktorým je jej režisér David Fincher. Ak si ho v rýchlosti neviete zaradiť, radi vám pomôžeme a pripomenieme vám jeho trháky ako Sedem, Klub bitkárov alebo Zodiac a veľa, veľa ďalších. Či sa medzi tieto klenoty zaradí aj The Killer, alebo ak chcete Zabijak, sa uvidí časom.

Na ČSFD aktuálne snímke svieti 69 % a na IMDb jej diváci udelili hodnotenie 7,0/10.

Fanúšikovia nešetria chválou

Čo sa týka reakcií ľudí, mnohí v komentároch pod trailerom vyzdvihli herectvo Michaela Fassbendera.

„Konečne je opäť vo forme,“ stojí v jednom z nich. „Herecké schopnosti Michaela Fassbendera sú hypnotizujúce. Či už hrá mučenú dušu alebo charizmatického záporáka, vždy podáva silný výkon,“ dodal niekto ďalší. No chvála sa zniesla aj na Davida Finchera. „Je to jedinečný filmový génius,“ opísal režiséra fanúšik.

A čo je najdôležitejšie, zaujal aj samotný film a dostal napríklad prívlastok „najlepšieho filmu o zabijakoch“. „Tento film bol úžasný. Videl som ho v kine, no hneď by som si ho pozrel znova.“ A vďaka obľúbenej streamovacej službe teraz tak fanúšik môže urobiť.