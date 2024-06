Konečne sme sa dočkali, leto je tu: Prichádzajú horúčavy, bude viac ako 30 stupňov, pozor však na búrky, prídu večer

Dnes bude polooblačno až oblačno. V horských oblastiach miestami ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Zrána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Má byť teplo a dusno. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.

Článok pokračuje pod videom ↓

Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 23 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom okolo 15 stupňov Celzia.

Ako na svojom webe informuje iMeteo, dnešný deň bude tropický, keďže teploty prekročia hranicu 30 stupňov. „Sobota by sa mala spočiatku niesť v stabilnom a pokojnom duchu. Od juhozápadu k nám prúdi teplý vzduch, ktorý dnes vyženie teploty na +24 až +30 °C. V Podunajskej nížine niektoré predpovedné modely avizujú, že by sa teploty mohli dostať dokonca nad hranicu +30 °C, čo je hranica pre tropický deň,“ píšu na webe.

Spozornieť by sme však mali večer. Naše územie zasiahnu silné búrky. Počas dňa sa môžu vyskytnúť na východe krajiny, no najväčšia búrková činnosť Slovensko zasiahne až večer. „Do polnoci počítajte s intenzívnymi búrkami na západe krajiny. Počas noci sa postupne budú búrky presúvať smerom na východ, kde hrozia až do nedeľňajšieho rána,“ informuje iMeteo.

Horúčavy v Európe

„Do Európy prichádza prvá vlna horúčav tohto roka. Masa horúceho vzduchu z Afriky prinesie spaľujúce horúčavy a na juhu Európy zrejme udrú aj prvé štyridsiatky,“ pokračuje iMeteo. Najvýraznejšie oteplenie bude v Taliansku, kde očakávajú teploty nad 38 stupňov Celzia. Podobne bude aj celý budúci týždeň, no rátať treba aj s búrkami.

„Kým na severe Talianska vlna horúčav nevydrží dlho, na juhu môže táto vlna trvať dlhšie – až do budúceho týždňa a miestne teplotné rekordy môžu byť prekonané. Talianske médiá pripomenuli, že minuloročné leto bolo strašne horúce. Najvyšší stupeň horúčav platil v mnohých mestách až niekoľko týždňov, pričom teploty dosahovali až +45 °C,“ doplnilo iMeteo.