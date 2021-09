Konečne dobré správy: Na Islande spustili zariadenie, ktoré bude zo vzduchu odčerpávať CO2

Tentoraz však máme naozaj skvelé správy. Na Islande totiž bolo do prevádzky spustené zariadenie, ktorého úlohou je vysávať zo vzduchu CO2. Ročne by malo odčerpať 4 000 ton CO2, čo môže výrazne pomôcť zvrátiť klimatickú zmenu.

Orca odčerpá zo vzduchu ročne 4 000 ton CO2

Ako informuje portál Daily Mail, na Islande sa v elektrárni Hellisheiði podarilo spustiť najväčšie zariadenie na svete, ktorého úlohou je zo vzduchu odčerpávať CO2. Zariadenie na priame zachytávanie vzduchu stálo 15 miliónov dolárov a vytvorila ho spoločnosť Climeworks v Zürichu. Stroj dostal pomenovanie Orca a ročne by mal zo vzduchu odčerpať až 4 000 ton oxidu uhličitého, čo sa rovná množstvu CO2, ktoré za rok vyprodukuje 790 áut.

Orca vysaje zo vzduchu len zlomok toho, čo ľudstvo ročne vyprodukuje, za minulý rok sa množstvo CO2 vyšplhalo na 34,7 miliárd ton. Aj tak je to však obrovský krok vpred v snahe zmierniť dopad klimatickej zmeny. Zariadenie pozostáva z množstva kovových čističov vzduchu, ktoré CO2 nasávajú za pomoci ventilátorov a filtrujú za pomoci špeciálnych chemických filtrov.

Výstavba začala v máji minulého roka a bolo potrebné vytvoriť 8 zberných jednotiek, ktoré sú kompaktné, no zároveň majú vysoký výkon. Akonáhle je filter plne naplnený CO2, uzavrie sa, aby doň nemohlo vnikať viac vzduchu. Za pomoci tepelnej energie z miestnej geotermálnej elektrárne sa potom CO2 pretvára do koncentrovanej podoby.

Zariadenie je možné postaviť kdekoľvek na svete

Následne sa CO2 skladuje pod zemou, vďaka čomu sa zredukuje množstvo, ktoré uniká do atmosféry. Ak sa CO2 zmieša s vodou, postupom času dôjde k mineralizácii a v priebehu niekoľkých rokov sa masa premení na kameň. Je to teda bezpečný proces, ktorý ani z dlhodobého hľadiska nijak neškodí životnému prostrediu, ba práve naopak.

Oxid uhličitý môže byť pod zemou skladovaný permanentne, alebo sa môže využiť na výrobu palív, chemikálií či stavebných materiálov. Ešte stále sme nesmierne ďaleko od toho, aby sme celosvetovo dosiahli nulové množstvo CO2 vo vzduchu, 4 000 ton CO2 ročne však nie je zanedbateľné množstvo.

Ako píše portál Bloomberg, aj keď výstavba zariadenia nebola jednoduchá a ani lacná, je dôležité, aby sa ľudstvo naučilo, ako čerpať veľké množstvá CO2 zo vzduchu tak, aby to bolo finančne nenáročné. Podobné zariadenia už predtým zostrojené boli, Orca je však v súčasnosti to najväčšie na svete. Obrovskou výhodou je, že podobné zariadenie sa dá zostaviť kdekoľvek inde na svete, a to dokonca aj väčšie, aby odčerpávalo ešte viac CO2. Je totiž nevyhnutné, aby sme sa odčerpávaním CO2 zo vzduchu vo veľkých množstvách začali zaoberať čo najskôr.