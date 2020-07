Kondor veľký dokáže preletieť 160 kilometrov bez toho, aby zamával krídlami

Kondor veľký (Vultur gryphus) preletel za päť hodín 160 kilometrov bez toho, aby čo len raz zamával krídlami. Zistili to vedci, ktorí po prvý raz pripevnili špeciálne zariadenie na osem týchto vtákov v Patagónii a zaznamenali každý pohyb krídla počas 250 hodín letu. Niektoré jedince zamávali krídlami len počas vzletu, čo predstavovalo jedno percento z ich celkového času stráveného vo vzduchu.

„Kondory sú skvelí piloti, no neočakávali sme, že sú na tom až tak dobre,“ vyjadrila sa Emily Shepard zo Swansea University vo Walese, ktorá je spoluautorkou štúdie publikovanej v pondelok v žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences.

„Zistenie, že takmer vôbec nemávajú krídlami a len sa nechávajú unášať, je ohromujúce,“ dodal odborník v oblasti lietania vtákov David Lentink zo Stanford University, ktorý sa nepodieľal na výskume.

Plachtenie kondorov súvisí s ich životným štýlom

Vtáky, ktorých rozpätie krídel je až tri metre a majú hmotnosť do 15 kilogramov, musia niekoľko hodín krúžiť nad vysokými horami a hľadať potravu, vyjadril sa spoluautor štúdie Sergio Lambertucci z argentínskej Universidad Nacional del Comahue.

Spomínané zariadenia boli naprogramované tak, aby sa po týždni uvoľnili a spadli na zem. Výskumníci ich potom museli nájsť. „Niektoré zostali v hniezdach na obrovských útesoch uprostred Ánd a potrebovali sme aj tri dni na to, aby sme sa k nim dostali,“ objasnil Lambertucci s tým, že vtáky využívajú na lietanie prúdenie vzduchu.