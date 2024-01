Komunisti si ju pochvaľovali: Bývalá šéfka slovenského vysielania BBC World Service bola agentkou ŠtB

Po desiatkach rokov vyplávala na povrch zaujímavá informácia. Bývalá šéfka slovenského vysielania BBC World Service Terézia Javorská bola agentkou Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Informuje o tom TASR.

Javorská pracovala pod krycím menom agent Vora. Podľa informácií portálu si jej prácu ŠtB cenila, pretože ako novinárka renomovanej rozhlasovej stanice vysielajúcej z Británie do zahraničia mala prístup k zaujímavým skutočnostiam. Tie sa týkali, samozrejme, najmä politiky a politických utečencov, ktorí s československým vysielaním BBC často spolupracovali.

Novinárka nastúpila do služieb ŠtB v polovici 80. rokov. Dostal ju tam dôstojník, ktorý v tom čase pôsobil na československom veľvyslanectve v Londýne. „Bezpečnostní experti sa domnievajú, že ide o prvý známy prípad infiltrácie agenta zahraničnej spravodajskej služby do BBC od začiatku studenej vojny,“ napísal Daily Mail.

Communist spy at the heart of the BBC: ‚Agent Vora‘ was the ‚attractive and voluptuous‘ churchgoer who was a dead ringer for Cilla Black that none of her Beeb colleagues suspected… but she was really spying for the Czechs during the Cold War https://t.co/v0oFOQQooT pic.twitter.com/R1tfEOyuJC

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 31, 2023