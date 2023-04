Egypt, Chorvátsko, ale aj naši susedia: Košické letisko spúšťa lety do obľúbených destinácií iba za pár eur

Náznaky teplejšieho počasia aktivovali zmysly mnohých cestovateľov, ktorí sa pomaličky pripravujú na ďalšie výlety. Všetkých určite potešila tlačová správa košického letiska, do ktorého sa vrátili letecké spoločnosti LOT a Eurowings. Zvýšený záujem o cestovanie a dovolenky zo spádovej oblasti východného Slovenska dal vedeniu letiska jasný signál a z Košíc už čoskoro budete môcť poletieť napríklad aj do egyptského tepla.

Vracajú sa známe aerolinky

Ako už bolo uvedené, do Košíc sa vracia poľská letecká spoločnosť LOT a tiež aj nemecká nízkonákladová spoločnosť Eurowings. V tlačovej správe oznamuje košické letisko pravidelné spojenie s Varšavou a tiež obnovenie dôležitej linky do Düsseldorfu. Zvýšenú frekvenciu letov budú môcť pasažieri využiť pri cestách do Londýna a Prahy. Do českej metropoly bude linka premávať až 5-krát za týždeň.

Košické letisko zaznamenalo zvýšený záujem o cestovanie aj počas jarných prázdnin: „Obrovský záujem o dovolenkové lety v čase jarných prázdnin potvrdzuje veľký hlad po cestovaní v rámci našej spádovej oblasti. Pre všetkých cestovateľov, ktorí sa už nevedia dočkať oddychu na pláži, máme dobrú správu: letná sezóna začne na letisku Košice skôr, ako bolo zvykom, a to už 26. apríla,“ avizuje zástupca výkonného riaditeľa a člen predstavenstva Tomáš Jančuš.

Slnečný Egypt či obľúbené Chorvátsko

Ako sa uvádza v tlačovej správe, už koncom apríla budú môcť cestovatelia z Košíc poletieť do obľúbenej dovolenkovej destinácie Hurghada, no okrem toho je naplánovaných okolo 550 charterových letov do destinácií v Turecku (Antalya), Bulharsku (Burgas), Grécku (Heraklion, Rodos), Chorvátsku (Brač), Egypte (Marsa Matruh), Tunisku (Monastir) a na Cypre (Larnaka).