Koľko minút cvičenia potrebujete, aby ste dobehli jeden deň pauzy? Odborníci majú odpoveď

Sú dni, kedy sa nám nechce ani len ráno vyliezť z postele, nehovoriac o akejkoľvek produktivite. Inokedy nám zas na to akosi nevyjde čas, najmä počas uponáhľaného pracovného dňa. Koľko cvičenia však potrebujeme, aby sme takúto pauzu dobehli?

Koľko cvičenia denne potrebujeme?

Snáď každému je jasné, že dlhodobé sedenie a nečinnosť nie sú pre človeka práve najzdravšie. Koľko cvičenia však potrebujeme na to, aby sme eliminovali negatívne účinky toho, že sme celý predošlý deň preležali pred televíziou alebo presedeli v práci pri počítači?

Ako informuje článok publikovaný v časopise British Journal of Sports Medicine, ak sme predošlý deň presedeli, mali by sme intenzívnemu cvičeniu venovať aspoň 30 až 40 minút. Ako píše portál Science Alert, ak ste strávili 10 hodín sedením, ideálne je cvičiť najmenej pol hodinu. Pomôže však už aj to, keď sa postavíte a prejdete sa.

Štúdia je meta-analýzou, ktorá zhromaždila výsledky 9 ďalších štúdií. Všetkých sa zúčastnilo celkovo 44 370 ľudí zo 4 rôznych krajín. Výsledky štúdie ukázali, že čím viac času trávime sedením bez akejkoľvek intenzívnej fyzickej aktivity, tým viac stúpa riziko predčasného úmrtia. Čím viac sa však venujeme behaniu, bicyklovaniu, rýchlej chôdzi alebo hoci aj záhradkárčeniu, tým je riziko predčasného úmrtia nižšie.

O tom, ako na zdravie človeka vplýva sedavý životný štýl, informoval aj článok publikovaný len nedávno Svetovou zdravotníckou organizáciou. Na štúdii sa podieľalo 40 odborníkov zo 6 rôznych kontinentov. Obe štúdie sú o to významnejšie, že kvôli globálnej pandémii koronavírusu sme už takmer rok nútení ostať doma. Mnoho ľudí sa tak fyzickej aktivite venuje menej, než kedykoľvek predtým.

Rozložte si aktivitu na kratšie časové úseky

Odborníci dodávajú, že akákoľvek fyzická aktivita je lepšia ako žiadna. Aj keby ste sa išli napríklad len prejsť von so psom, dôležité je pravidelne sa hýbať. Na základe výsledkov štúdií WHO odporúča týždenne 150 až 300 minút cvičenia priemernej intenzity. Ak však máte sedavé zamestnanie, mali by ste si každý týždeň vyhradiť na intenzívne cvičenie aspoň 75 až 150 minút, aby ste zvrátili negatívne následky dlhodobého sedenia.

Neznamená to, že si musíte doma zriadiť vlastnú posilňovňu. Stačí, ak napríklad namiesto výťahu použijete schody, zatancujete si alebo sa povenujete jóge. Efektívna môže byť aj hra s deťmi či s domácim miláčikom a dokonca aj domáce práce.

Odborníci dodávajú, že nemusíte odcvičiť 30 až 40 minút naraz. Ak sa vám to zdá priveľa, postupujte po malých krokoch a aktivitu si rozdeľte na kratšie úseky počas dňa. Samozrejme, to, koľko cvičenia potrebujete a akú by malo mať intenzitu, závisí od viacerých faktorov, napríklad od veku, od pohlavia či od telesnej konštrukcie človeka.