Koľko minút denne musíte cvičiť, aby vo vašom tele došlo k výrazným zmenám? Odborníci majú odpoveď

Pomáha nielen udržať si fyzickú kondíciu a zlepšiť celkové telesné zdravie, ale podporuje aj psychickú pohodu. Viete však, koľko minút cvičenia denne by ste si mali dopriať, aby vo vašom tele došlo k výrazným zmenám?

Stačí už 12 minút cvičenia denne

Už cvičenie trvajúce niekoľko minút vaše telo môže zmeniť viac, ako by ste si možno mysleli. Štúdia publikovaná v časopise Circulation informuje, že už 12 minút intenzívnej telesnej aktivity denne stačí na to, aby sa výrazne zmenili biomarkery v našej krvi. To znamená, že sa mení aj naše metabolické zdravie.

Do výskumu bolo zapojených 411 mužov a žien v strednom veku, pričom vedci sledovali hladinu 588 metabolitov. Ukázalo sa, že intenzívne cvičenie pôsobilo až na 80 % sledovaných metabolitov nachádzajúcich sa v krvnom obehu, píše portál Science Alert.

Zmeny v metabolitoch sú indikátormi toho, ako sa mení kardiovaskulárne, kardiometabolické, ale aj celkové zdravie človeka. Práve vďaka sledovaniu zmien v metabolitoch sa vedcom poradilo dokázať, že krátka, no intenzívna fyzická aktivita je benefitom pre kľúčové biologické procesy prebiehajúce v ľudskom tele.

Pozitívny vplyv cvičenia na kardiovaskulárne a ďalšie systémy v tele je známy už dlho, v tejto štúdii sa však vedci pozreli na tieto benefity trochu viac pod mikroskopom. Vedcov prekvapilo, že už tak krátky čas intenzívneho cvičenia stačí na to, aby boli pozitívne ovplyvnené systémy zodpovedné napríklad za inzulínovú rezistenciu či zvládanie oxidačného stresu. Benefity cvičenia sú badateľné aj z dlhodobého hľadiska.

Podporuje pamäť, pomáha v boji proti chorobám

Ľudia, ktorí pravidelne cvičia, majú v tele menej zápalových procesov a žijú o niečo dlhšie ako ľudia, ktorí pravidelnú fyzickú aktivitu zanedbávajú. Tieto závery mohli vedci vyvodiť vďaka dlhodobému sledovaniu a získavaniu údajov týkajúcich sa zdravia. Zhromažďovanie údajov v rámci tejto štúdie začalo ešte v roku 1948 a v súčasnosti sleduje už tretiu generáciu participantov, píše portál NHLBI.

Ako príklad uvádzajú vedci v štúdii metabolit glutamátu. Jeho prítomnosť sa spája so srdcovo-cievnymi ochoreniami, cukrovkou a skrátenou dĺžkou života. Cvičenie však zapríčinilo, že poklesol až o 29 % oproti priemernej dĺžke. Ďalší metabolit, DMGV (kyselina dimetylguanidino valerová) sa zas spája so zvýšeným rizikom vzniku cukrovky či ochorení pečene. Po pravidelnom intenzívnom cvičení však hladina DMGV v krvi klesla v priemere o 18 %.

Pozitívny vplyv cvičenia na hladinu metabolitov v krvi však závisí od viacerých faktorov, napríklad od pohlavia či od indexu telesnej hmotnosti. Napríklad, čo sa metabolitov týka, obézni ľudia čerpajú z cvičenia o niečo menej benefitov. Aj táto štúdia je jednoznačným dôkazom toho, že cvičenie sa vynechávať nevypláca a každý deň by sme si naň mali vyhradiť aspoň chvíľu. Okrem toho, že cvičenie nás udrží vo forme, podporuje aj kognitívne funkcie, napríklad pamäť a pomáha v boji proti rakovine či iným ochoreniam.